2100 yılına kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Dünyadaki biyolojik çeşitliliğin dörtte birinden fazlasının 2100 yılına kadar iklim ve arazi kullanımındaki değişikliklerin sonucu olarak yok olacak.
Yayınlanan araştırmayı, Güney Avustralya eyaletindeki Flinders Üniversitesi ve Avrupa Komisyonu'ndan bir ekip yürüttü. Ekip, birbirine bağlı türlerin kaybının bugüne dek yapılmamış bir modellemesini gerçekleştirmek için yeni bir araç kullandı. Araştırmacılara göre, kademeli yok oluşlar kaçınılmaz ve bu da Dünya'nın flora ve faunasının 2050'ye kadar yüzde 10'unu ve 2100'e kadar yüzde 27'sini kaybetmesine yol açacak.
BUGÜN DOĞAN VE 70 YAŞINA KADAR YAŞAYACAK ÇOCUKLAR PEK ÇOK TÜRÜ GÖREMEYECEK
Bilim insanları, dünyanın altıncı kitlesel yok oluş vakasının sancıları içinde olduğu sonucuna vardı. Avrupa Komisyonu ve aynı zamanda Helsinki Üniversitesi araştırmacılarından Giovanni Strona ile Flinders Üniversitesi'nden ekolojist Corey Bradshaw dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarından birini kullanarak yok olma sürecini değerlendirmek için sanal bir Dünya yarattı.
Bradshaw araştırmayla ilgili basın açıklamasında, "Bugün doğan ve 70'lerine kadar yaşayacak çocuklar, minik orkideler ile en küçük böceklerden fil ve koala gibi ikonik hayvanlara kadar kelimenin tam anlamıyla binlerce bitki ve hayvan türünün yok olmasına şahit olmayı bekleyebilir" dedi.
Bu modellemeyle ilk kez, ortak yok oluşlar yani dayandıkları diğer türlerin neslinin tükenmesi nedeniyle yok olan türler de çalışmaya dahil edildi. Bradshaw, "Avını iklim değişikliğine kaptıran yırtıcı bir tür düşünün. Avlanan türlerin kaybı, bunlar doğrudan doğal düzenin bozulmasına yenik düştüğü için 'birincil yok oluş' kapsamındadır.
Ancak yiyecek hiçbir şey olmadığı için avcı da yok olacaktır" tespitinde bulundu. Bradshaw açıklamasının devamında, "Ya da bir parazitin ev sahibini ormansızlaşmaya kaptırdığını veya çiçekli bir bitkinin hava çok ısındığı için polen taşıyıcılarını kaybettiğini hayal edin. Her tür bir şekilde diğerine bağımlıdır" ifadelerini kullandı.
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