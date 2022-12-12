Bilim insanlarının yeni keşfi: Dünyanın en sert maddesi!

12 Aralık 2022 Pazartesi, 07:20

Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı ve Tennessee Üniversitesinde gelişmiş alaşım teorisi ve geliştirme başkanı olan Easo George ve ekibi yeni bir keşfe imza attı. Yayınlanan makale ile buluşlarını duyuran ekip, buldukları alaşımdan dünyanın en sert maddesi olarak bahsediyor.

DÜNYANIN EN SERT MADDESİ ARTIK BİR ALAŞIM: KROM, KOBALT VE NİKELDEN OLUŞUYOR

ScienceAlert tarafından yayınlanan makalenin detaylarında dünyanın yeni en sert maddesi olarak kayıtlara geçen bu alaşım; krom, kobalt ve nikel gibi bileşenlerden oluştuğu aktarılıyor. Bulunan madde yüksek mukavemete ve sünekliğe sahip bu da bilim insanları tarafından 'olağınüstü hasar toleransı' anlamına geliyor. Üç farklı elementin oluşturduğu bu madde, soğudukça alacağı hasara karşı toleransı artıyor ve daha da sert bir hale geçiyor.

Araştırmanın başında yer alan Easo George, dünyanın en sert maddesi hakkında 'hem sert hem de kırılmaya dirençli' diyor ve devam ediyor:

"Yapısal malzemeleri tasarlarken, onların güçlü ama aynı zamanda sünek ve kırılmaya karşı dirençli olmalarını istersiniz. Genellikle dengeyi sağlamaya çalışırsınız ancak her zaman ya sertliği ya da direnci daha yüksek olur. Ancak bu alaşım hem sert hem de kırılmaya dirençli. Düşük sıcaklıklarda da kırılgan hale gelmek yerine daha da sertleşiyor."

Normalde metaller ne kadar sertse o kadar kırılgan bir hale gelir. Ancak bazı metaller kuvvet uygulandığında hareket ederek şekil değiştirebilir. CrCoNi(Krom, Kobalt Nikel) üçlüsü ise yaşanan bir dizi değişiklik ile hem oldukça sert hem de kırılgan yapısından uzaklaştı.