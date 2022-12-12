Bilim insanlarının yeni keşfi: Dünyanın en sert maddesi!
Dünyanın en sert maddesi artık elmas deği. Bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibine göre bir alaşım keşfedildi. Bu alaşım elmastan daha sert yapıda.
Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı ve Tennessee Üniversitesinde gelişmiş alaşım teorisi ve geliştirme başkanı olan Easo George ve ekibi yeni bir keşfe imza attı. Yayınlanan makale ile buluşlarını duyuran ekip, buldukları alaşımdan dünyanın en sert maddesi olarak bahsediyor.
DÜNYANIN EN SERT MADDESİ ARTIK BİR ALAŞIM: KROM, KOBALT VE NİKELDEN OLUŞUYOR
ScienceAlert tarafından yayınlanan makalenin detaylarında dünyanın yeni en sert maddesi olarak kayıtlara geçen bu alaşım; krom, kobalt ve nikel gibi bileşenlerden oluştuğu aktarılıyor. Bulunan madde yüksek mukavemete ve sünekliğe sahip bu da bilim insanları tarafından 'olağınüstü hasar toleransı' anlamına geliyor. Üç farklı elementin oluşturduğu bu madde, soğudukça alacağı hasara karşı toleransı artıyor ve daha da sert bir hale geçiyor.
Araştırmanın başında yer alan Easo George, dünyanın en sert maddesi hakkında 'hem sert hem de kırılmaya dirençli' diyor ve devam ediyor:
"Yapısal malzemeleri tasarlarken, onların güçlü ama aynı zamanda sünek ve kırılmaya karşı dirençli olmalarını istersiniz. Genellikle dengeyi sağlamaya çalışırsınız ancak her zaman ya sertliği ya da direnci daha yüksek olur. Ancak bu alaşım hem sert hem de kırılmaya dirençli. Düşük sıcaklıklarda da kırılgan hale gelmek yerine daha da sertleşiyor."
Normalde metaller ne kadar sertse o kadar kırılgan bir hale gelir. Ancak bazı metaller kuvvet uygulandığında hareket ederek şekil değiştirebilir. CrCoNi(Krom, Kobalt Nikel) üçlüsü ise yaşanan bir dizi değişiklik ile hem oldukça sert hem de kırılgan yapısından uzaklaştı.
Video Haberler
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- SMA'lı çocuk için toplanan parayla 'oto galeri' açmışlar
- 'Dönüş hızından elektrik üretilir'
- Zamlar pes ettirdi, satmaya karar verdi
- Avrupa'yı sarsan rüşvet skandalında yeni fotoğraf
- İsmailağa'da hocalar müritleri ikna etmeye çalışıyor!
- Erdoğan'a hodri meydan
- Okan Bayülgen paylaştı... Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- Yeşilçam'ın usta oyuncusu yaşamını yitirdi
- Yer İstanbul... Polis 'düğünü' bastı
- İtalyanlar genç yıldız için kapışıyor!