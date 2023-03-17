23 Mart'a kadar sürecek Steam İlkbahar İndirimi başladı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 11:53

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 11:53

Steam dönem dönem indirimler yapıyor ve oyunları daha uygun fiyatlarla oyunseverler ile paylaşıyor. 16 Mart'ta başlayan İlkbahar İndirimleri 23 Mart saat 20.00'e kadar sürecek. Bu süreçte popüler, bağımsız ve farklı kategorilerde pek çok oyunda indirim sunulacak.

ESKİ VE YENİ PEK ÇOK OYUN LİSTEDE YER ALIYOR

Pek çok oyunda indirim olsa da yeni çıkmış ya da çok popüler olan oyunlarda maalesef ki indirim bulunmuyor.

26 Ocak 2023'te çıkan Ubisoft imzalı Watch Dogs Legion'da yüzde 80 indirim var ve 315 TL'den 63 TL'ye düşüyor.

19 Ekim 2022'de çıkan Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 499 TL'den 349 TL'ye kadar düşüyor.

27 Ekim 2022'de çıkan aslen PS oyunu olan sonradan PC'ye de gelen Sackboy: Büyük Macera oyunu da 599 TL'den 359 TL'ye kadar düşüyor.

12 Ekim 2021'de çıkan ve Left 4 Dead serisinin yaratıcılarının elinden çıkan Back 4 Blood 249 TL'den 62.50 TL'ye iniyor.

Call of Duty Modern Warfare II ise 1.099 TL'den 714.35'e,