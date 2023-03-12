Steam'de 13 Mart'a kadar 5 oyun ücretsiz oluyor

Steam popüler korku oyunu da dahil olmak üzere 5 oyunu kısa süreliğine ücretsiz hale getiriyor. Sonra isteyen kullanıcılar indirimli şekilde satın alabiliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 09:00
Steam'de 13 Mart'a kadar 5 oyun ücretsiz oluyor
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Steam bu hafta yaptığı kampanya ile 5 oyunu ücretsiz olarak deneme fırsatı sunuyor. Platformda kısa süreliğine ücretsiz olan oyunlar ise şu şekilde: Dead by Daylight, Frostpunk, Total War: WARHAMMER 3, Dungeon Defenders: Awakened, Warhammer: Vermintide 2. Bu oyunlar 13 Mart 21.00'e kadar ücretsiz oluyor. 

KISA SÜRELİĞİNE DENEMEK İÇİN ÜCRETSİZ OLUYORLAR

Oyuncular söz konusu tarihten sonra oyunları isterlerse yapılan indirim ile satın alıp oynamaya devam edebilecekler. Yani tamamen oyun kütüphanelerine eklenmeyecek. 

Oyunların sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Dead by Daylight minimum sistem gereksinimleri

  • İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core i3-4170 veya AMD FX-8120
  • Ekran kartı: GeForce GTX 460 1GB veya AMD HD 6850 1GB – DX11 ile uyumlu olmalı
  • RAM: 8 GB
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
  • DirectX: Sürüm 11

Frostpunk minimum sistem gereksinimleri

  • İşletim sistemi: Windows 7 / 8 / 10 (64-bit)
  • İşlemci: 3.2 GHz hızında çift çekirdekli işlemci
  • Ekran kartı: GeForce GTX 660, Radeon R7 370 veya üst seviyesi – 2 GB RAM
  • RAM: 4 GB
  • Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
  • DirectX: Sürüm 11

Total War: WARHAMMER 3 minimum sistem gereksinimleri

  • İşletim sistemi: Windows 7 (64-bit)
  • İşlemci: Intel i3 veya Ryzen 3 serisi
  • Ekran kartı: Nvidia GTX 900 / AMD RX 400 serisi | Intel Iris Xe Graphics
  • RAM: 6 GB
  • Depolama: 120 GB kullanılabilir alan
  • DirectX: Sürüm 11

Dungeon Defenders: Awakened minimum sistem gereksinimleri

  • İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core i3-3210 veya AMD FX-4350
  • Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 750 veya AMD Radeon HD 8760
  • RAM: 4 GB
  • Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
  • DirectX: Sürüm 11

Warhammer: Vermintide 2 minimum sistem gereksinimleri

  • İşletim sistemi: Windows 7 / 8 / 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core i5-2300 @ 2.80 GHz / AMD FX-4350 @ 4.2 GHz
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5870
  • RAM: 6 GB
  • Depolama: 105 GB kullanılabilir alan
  • DirectX: Sürüm 11

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