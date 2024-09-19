23 milyon ışık yılı uzunluğunda; evrenin en büyük kara delik jet çifti
ABD'nin California Teknoloji Üniversitesinde (Caltech) yapılan araştırmada, yaklaşık 23 milyon ışık yılı uzunluğuyla kara delikten püsküren en büyük jet çifti keşfedildi.
Nature dergisinde, yüklü iyonlar, elektronlar ve diğer parçacıklardan oluşan ve karadeliklerin etrafındaki manyetik alanlar tarafından neredeyse ışık hızına kadar hızlandırılan karadelik jetlerine ilişkin bir keşif yayımlandı.
Araştırmada, "Porphyrion" adı verilen bir karadelik jet çiftinin keşfedildiği ve bunun yaklaşık 23 milyon ışık yılı uzunluğuyla şimdiye kadar keşfedilmiş en büyüğü olduğu kaydedildi.
140 SAMANYOLU UÇTAN UCA BİRLEŞİRSE ONUN BOYUTUNA ULAŞIYOR
Düşük Frekans Sırası (LOFAR) ağının kullanıldığı çalışmada, Porphyrion'un uzunluk olarak takriben 140 Samanyolu'nun uçtan uca birleşmiş haline eşit olduğu kaydedildi.
Araştırmacılardan Martijn Oei, keşfedilmeyi bekleyen daha çok "mega yapı" olabileceğine dikkati çekerek, "Samanyolu bu iki dev patlamanın içinde küçük bir nokta gibi kalıyor." ifadesini kullandı. Bir önceki en büyük karadelik jeti "Alcyoneus" ise yine aynı ekip tarafından 2022'de keşfedilmiş ve yaklaşık 100 Samanyolu uzunluğunda olduğu kaydedilmişti.
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