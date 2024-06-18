Evrenin sırrı çözülebilir! Kozmik şafakta birleşen kuasar çifti tespit edildi

Yayınlanma: 18.06.2024 - 17:03

Güncelleme: 18.06.2024 - 17:03

KOZMİK ŞAFAKTA BİRLEŞEN KUASAR ÇİFTİ KEŞFEDİLDİ

Bilim insanları, evrenin erken dönemlerinde meydana gelen ilk bilinen birleşen kuasar çiftini keşfederek önemli bir bilimsel bulguya imza attılar. Kuasarlar, galaksilerin merkezlerinde bulunan ve yoğun enerji salınımları yapan süper kütleli kara deliklerdir. Bu keşif, galaksi birleşmeleri ve evrenin gençlik dönemine dair yeni ipuçları sunuyor.

Kozmik şafak olarak adlandırılan dönem, evrenin yaklaşık 13 milyar yıl önceki halini ifade ediyor. Bu dönemde galaksiler ve onların merkezlerinde bulunan süper kütleli kara delikler hızla gelişmekteydi. Araştırmacılar, yeni keşfedilen kuasar çiftinin bu dönemdeki galaksi birleşmelerinin bir sonucu olduğunu belirtiyorlar.

Astronomlar, bu kuasar çiftini tespit etmek için çeşitli teleskop ve gözlemevlerinden yararlandılar. Yapılan gözlemler, iki süper kütleli kara deliğin birbirine doğru çekildiğini ve birleşme sürecinde olduklarını ortaya koydu. Bu süreç, yoğun enerji salınımlarına ve evrenin bu dönemine dair değerli verilerin elde edilmesine olanak sağladı.