3. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi tamamlandı

21 Ekim 2022 Cuma, 11:31

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği tarafından 29 Eylül - 2 Ekim 2022 tarihleri arasında 3. kez düzenlenen 3. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi'ne ilişkin Dernek Başkanı Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar, önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkçapar, Kongre'ye yerli ve yabancı 350’den fazla eğitimci ve araştırmacının katıldığını belirtti. Türkçapar ayrıca, belirsizliğin duygusal ve güdüsel enerjiyi artırmak için olumlu bir yönde değerlendirebileceğini söyledi.

Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar'ın Kongre sonrası değerlendirmeleri ise şu şekilde:

YERLİ YABANCI 350 KATILIMCI, 54 OTURUM

Her biri BDT alanına önemli katkılarda bulunmuş yerli ve yabancı 350’den fazla eğitimci ve araştırmacının katıldığı kongremizde 54 Oturum, 12 çalışma grubu yapıldı ve çalışma gruplarına 394 katılım gerçekleşti. Kongremiz 4 günde toplam 77 saat canlı olarak yayınlandı. 28 Sözlü Bildiri, 15 Poster Bildiri olmak üzere toplam 120 yazar kongre içeriğinde yer aldı. Sunulan sözlü bildirilerden bilimsel açıdan en başarılı görülen 3 bildiriye derneğimiz desteği ile anısına “İhsan Efe Genç Araştırmacı Ödülü” verildi.

"YAŞAMI GELİŞTİRMEYE DÖNÜL BİR TAVIRLA KARŞILAYABİLİR"

Kongremizin teması Belirsizlikle Yaşamak bağlamında; bir kişinin yeni veya bilinmeyen bir durum karşısında önemli, anahtar ya da yeterli bilgiden yoksun olması nedeniyle yaşadığı duruma katlanmadaki zorluğu olarak tanımlanan belirsizliğe dayanıksızlık, psikolojik sağlık açısından en önemli ve güncel kavramlardan birisidir. Gerek dünyanın değişen koşulları gerekse de ülkemiz özelinde belirsizlik ve ona dönük tepkilerimiz günlük hayatta birçok “sağlıklı” bireyin de yaşadığı sorunların kaynaklarından biridir.

Belirsizlikle sağlıklı bir şekilde yaşanmaması pek çok psikolojik sorunu tetikleyebilir. Psikolojik sağlık, olumlu ve sağlıklı çevre koşulları ve yaşam ortamı, gerçekçi düşünme, duyguları tanıma ve anlama, sağlıklı bir bedensel yapı ve yaşamdaki olumlu ve yapıcı ideallere dönük davranışlarla gerçekleşir. Bilişsel davranışçı terapi ve terapistler bu bağlamda ilgilerini biliş ve davranış alanında bireylerin gelişimine katkıda bulunma yolculuğunda onlara eşlik ederler. Giderek değişen yaşam koşulları, yaşamımızın her zaman ayrılmaz bir bileşeni olan belirsizliği ve onun getirdiği tehdit algısı ve huzursuzluğu artırmaktadır. Biz bu tehdit veya sıkıntıyı yaşamı geliştirmeye dönük bir tavırla karşılayabilir, belirsizliği bugüne dek gelişimimizi sağlayan duygusal ve güdüsel enerjiyi artırmak için olumlu bir yönde değerlendirebiliriz.

AVRUPA BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ KONGRESİ ANTALYA'DA DÜZENLENECEK

Bilişsel davranışçı terapistler olarak bizler enerjimizi ve çabamızı insan psikolojisini ve yaşamını geliştirme yönünde kullanmaya kararlıyız. Sonuç olarak tüm düzenleme kurulumuza, dünyadan ve ülkemizden bizimle birlikte kongrede olan eğitimcilerimize ve elbetteki katılımcılarınıza teşekkür ediyoruz. Derneğimizin alandaki çalışmalarının bir diğer ürünü olarak Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yılında her yıl bir Avrupa ülkesinde düzenlenmekte olan Avrupa Bilişsel Davranışçı psikoterapi kongresinin önümüzdeki yıl Ekim 2023 de ülkemizde Antalya kentimizde derneğimiz tarafından düzenleneceğinin müjdesini de vermek istiyoruz. Psikolojik sağlığın genel insan sağlığı ve toplum için ne kadar önemli olduğu bilinciyle herkesi derneğimiz adına saygıyla selamlıyoruz.