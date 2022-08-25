3. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi'nin teması belli oldu: 29 Eylül - 2 Ekim'de düzenlenecek

25 Ağustos 2022 Perşembe, 17:54

2018 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen 1. ve 2. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongrelerinin ardından 29 Eylül - 2 Ekim 2022 tarihleri arasında 3. kez düzenlenecek Kongre'ye ilişkin dernek başkanı Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkçapar, BDT’nin geçmişten günümüze her alanına ilişkin öncü isimlerinin ağırlanacağını belirtti ve güncel bütün konuları kapsamayı hedeflediklerini söyledi.

BDT'NİN 3. KONGRESİ OLACAK

Türkçapar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği olarak kurulduğumuz 2010 yılından itibaren ülkemizde bilişsel davranışçı psikoterapilerin nitelikli bir şekilde yaygınlaşmasına, öğrenilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmak hedefiyle birçok organizasyon düzenleyen, ülkemizi Dünya’da psikoloji bilimi alanında temsil eden bir derneğiz. Bu yıl da hedeflerimize uygun olarak 29 Eylül - 2 Ekim 2022 tarihleri arasında Ankara’da hem yüzyüze hem de çevrim içi (hibrit) olarak düzenleyeceğimiz ‘Belirsizliğin Dayanılmaz Ağırlığı’ (Hayatımızın Bir Parçası: Belirsizlik ya da Hayatın Kontrol Edilemez Yanı: Belirsizlik) temalı 3. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi’nin müjdesini vermekten mutluluk duyuyoruz.

BDT’nin geçmişten günümüze her alanına ilişkin öncü isimleri ağırlayacağımız kongremiz, Ankara’da JW Marriott Hotel’te yüz yüze gerçekleşecek. Bunun yanında günümüz olanakları ile birlikte hibrit seçeceğini de sunmaktayız.

DÜNYA'DAN VE TÜRKİYE'DEN İSİMLER YER ALACAK

Bu yıl birbirinden zengin içeriklerle; James Mccullough, Paul Gilbert, Judith Beck, Jonathan Abramowitz, Adam Radomsky, Russ Harris, Robert Friedberg, Fiona McNicholas, Elizabeth Lacy, Satwant Singh, Francesca Lewis-Hathewy, Paul Grant ile birlikte olacağız. Dünya’dan olduğu kadar ülkemizden de BDT’nin her alanından birbirinden değerli isimlerle; Hakan Türkcapar, Emel Stroup, Aslıhan Dönmez, Selçuk Aslan, Kadir Özdel, Alp Karaosmanoğlu, Fatih Yavuz, Vahdet Görmez, Kültegin Öğel, Zümra Atalay, Özlem Sürücü, Runa Uslu, Esra Yancar Demir, Emre Sargın, Sedat Batmaz, Ercan Altınöz birlikte olacağız.

"GÜNCEL BÜTÜN KONULARI KAPSAMAYI HEDEFLİYOR"

Her biri BDT alanına önemli katkılarda bulunmuş yerli ve yabancı eğitimciler ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleşecek kongremiz BDT ile ilgili güncel bütün konuları kapsamayı hedefliyor. Kongre öncesi ve sırasında düzenlenecek çalışma grupları ile katılımcılar güncel bilimsel gelişmeleri takip edebilmenin yanı sıra, klinik becerilerini artırma imkanına da sahip olacaklardır. Kongremize, katılımınızı ve yer almasını istediğiniz BDT alanında panel, sempozyum ve kurs gibi etkinlik önerileriniz yanında poster ve sözel bildirilerinizi de bekliyoruz."