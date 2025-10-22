4,4 milyon yıllık ayak bileği kemiği insan evrimine ışık tutuyor

Washington Üniversitesi St. Louis kampüsünden Thomas Prang liderliğindeki araştırma ekibi, 4,4 milyon yıl önce yaşamış Ardipithecus ramidus türüne ait ayak bileği kemiğini yeniden inceledi. 1994 yılında keşfedilen ve kısaca “Ardi” olarak adlandırılan fosil, bugüne kadar bulunan en eski ve eksiksiz iskeletlerden biri olarak insan evrimi çalışmalarında büyük önem taşıyor.

Independent'in aktardığı bilgilere göre, araştırma Ardi’nin hem maymunlara hem de insanlara benzer özellikler sergilediğini ortaya koydu. Ardi’nin ayak bileği açısal eğimi, bugünkü Afrika maymunlarının bilekleriyle benzerlik gösterirken, aynı zamanda insanlarda görülen gelişmiş bir itme mekanizmasına da sahipti. Bu özellik, insanların iki ayak üzerinde yürümesinde temel bir rol oynuyor.

Bulgular, Ardi’nin dik yürüyebilmesine rağmen kavrama yetisine sahip ayaklar gibi maymun benzeri özellikleri de koruduğunu gösterdi. Araştırmacılar, bu durumun Ardipithecus’u gerçek bir “geçiş türü” hâline getirdiğini vurguluyor. Ardi’nin, hem ağaç dallarına tutunabilen hem de yere tam basan dört ayaklı yürüyüşe sahip olması, insan evrimi ile maymun benzeri atalar arasındaki bağlantıyı aydınlatıyor.

Araştırma, Communications Biology dergisinde 15 Ekim tarihinde yayımlandı ve insan evriminin daha erken dönemlerini anlamak açısından önemli bir kaynak olarak değerlendiriliyor. Araştırmacılar, Ardi’nin şempanzelere veya gorillere benzemeyen, daha genel bir ataya dair kanıt sunduğunu belirtti.

Bulgular, insanların doğrudan modern maymunlardan değil, maymun benzeri atalardan evrimleştiğine dair güçlü kanıtlar sağlıyor.