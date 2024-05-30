40 yıllık gizemli radyo sinyali şaşırtmaya devam ediyor

Yayınlanma: 30.05.2024 - 11:22

Güncelleme: 30.05.2024 - 11:22

Rusya’daki amatör radyo meraklıları, bilim insanları ve casuslar, Soğuk Savaş’ın zirve noktasından bu yana geçen kırk yıl boyunca yayınlanan gizemli bir radyo sinyali karşısında şaşkına dönüyor. Bazıları bunun Rus hükümetinin kendi gizli SETI programının bir parçası olduğunu, hatta ziyaret eden uzaylı türlerle aktif olarak iletişim kurduğunu düşünüyor.

Chip'in yer verdiği ayrıntılara göre diğerleri bunun, Rusya'nın liderliğinin görevden alınması durumunda nükleer silahları fırlatmaya hazır olan bir “Ölü El” tetikleyicisi olabileceğine inanıyor. Ancak sinyali inceleyen, Londra Şehir Üniversitesi elektronik ve radyo mühendisliği profesörü David Stupples, kesin olan tek şeyin “bunu kullananın neredeyse kesinlikle Rus hükümeti olduğunu” ve bu yüzden barışçıl olamayacağını söylüyor. Profesör, bu sinyalin bir nükleer savaş durumunda yaşanabilecek arızalara karşı yedek olarak tutulduğunu tahmin ettiğini söylüyor.

KISA DALGA RADYO FREKANSI

Bazı fizikçiler ise, 4625kHz kısa dalga radyo frekansında yayınlanan bu sinyalin Dünya’nın iyonosferini izlemek için kullanıldığı yönünde tahminlerde bulunuyor.

Yörüngesel veya uzay tabanlı keşif platformları, gözetleme ve navigasyon sistemleri üzerine uzman olan Profesör Stupples, hem inanılmaz hem de sıradan açıklamaların hala cevap olabileceğini kabul ediyor. Kısa bir süre önce Popular Mechanics ile görüşen Stupples, “Kanalı sadece hava savunması veya bir tür savunma için ayırıyor olabilirler” dedi. Stupples, eğer kullanılmazsa kanalın başka biri tarafından alınabileceğini ve bu yüzden yayın yaparak “burası bizim” dediklerini söylüyor.

Resmi olarak orijinal çağrı işareti “UVB-76” olarak bilinen kanala duyulan amatör radyo ve genel bilimsel ilgi ilk kez 1982’de arttı. O zamanlar istasyonun yalnızca kodlanmış ve şaşırtıcı bir dizi bip sesi yayınladığı biliniyordu, ancak 1992’ye gelindiğinde yayınlar tuhaflaşmaya başladı.

Bu tarihten itibaren, dakikada 25 kez, her biri bir saniyeden kısa süren bir dizi vızıltı sesi ve ara sıra garip bir sis düdüğü sesi duyulmaya başlandı. Doksanlı yıllarda UVB-76’nın vızıltısı, görünüşte rastgele isimler, kelimeler veya rakamlardan oluşan listeleri okuyan anonim erkek ve kadın sesleri tarafından ara sıra kesiliyordu. İstasyonun yayınladığı seslerin tonları da değişiklik gösterebiliyordu ve bu yüzden potansiyel olarak bu ton değişimlerinin içine gizlenmiş gizli bilgiler olabileceği düşünülüyordu.

Bu garip yayın çeşitliliği basit bir “acil durum yer tutucusu” sinyali için uygun olmadığı için Profesör Stupples da dahil olmak üzere pek çok araştırmacıların dikkatini çekti. Normal şartlarda, eğer bir hükümet veya askeri bir kurum bir kanalı acil durumlar için ayırmak istiyorsa, tek bir temel test sesinin tekrar ederek yayınlanmasını tercih ediyor. Bu kanalın farklı ve değişen sinyaller yayınlaması, hakkında pek çok sorunun ortaya çıkmasına sebep oldu.

Ayrıca Profesör Stupples’ın ölçümlerine göre bu sinyal için çok fazla güç harcanıyor. Sinyal, uzaylılar için bir işaret olmasından nükleer savaş durumu için bir tetikleyici veya casuslar için bir sinyal olmasına kadar pek çok farklı teorinin ortaya atılmasına sebep oldu.

GİZEM DAHA DA DERİNLEŞİYOR

Ancak UVB-76’nın gizemi, 2010 yılında Moskova’nın 30 kilometre dışındaki Povarovo kasabası yakınlarındaki bir Rus askeri üssüne kadar takip edilen ilk yayın konumundan kaybolduğunda daha da derinleşti. Sinyalin yayını yaklaşık 24 saat süreyle durdu.

Geri döndüğünde, yayında tuhaf duraklamalar görülmeye başlandı ve 25 Ağustos 2010’da istasyonu gizlice dinleyen amatör dinleyiciler, bir odanın içinde dolaşan insanlara benzer bir şey duyduklarını söylediler. Ayrıca bu tuhaf yeni yayınlardan bazıları Mors alfabesine benziyordu.

Sonra bir gün istasyon, besteci Çaykovski'nin Kuğu Gölü balesinden parçaları yüksek sesle çalmaya başladı ve çağrı işareti “UVB-76”dan “MDZhB”ye değişti ve gizemli bir figür “Mikhail Dumitri Zhengya Boris” dedi.

İstasyon ayrıca bir zamanlar her saatin başında bir dakikalık iki ayarlı zil sesiyle bir zaman sinyali yayınladı. Bu, Haziran 2010’da devredışı bırakıldı ve yerini hiçbir zaman sinyali almadı.

İlginç bir şekilde, kodlar bilinmeyen nedenlerle aylarca veya yıllar boyunca tekrarlandı. 26 Ocak 2011’de operatör “ILOTICIN 36 19 69 46” mesajını okudu. Bu, neredeyse dört ay sonra, 11 Mayıs 2011’de tekrarlandı.