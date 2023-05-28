5 binden fazla yeni canlı türü keşfedildi

Yayınlanma: 28.05.2023 - 16:56

Güncelleme: 28.05.2023 - 16:56

Büyük Okyanus'ta Hawaii ve Meksika arasında yer alan yaklaşık 240 futbol sahası büyüklüğündeki 1,7 milyon metrekarelik Clarion-Clipperton Bölgesi'nde yeni canlı türleri keşfedildi. Maden şirketlerinin kullanımı için belirlenen bölgede açıklanan bilgilere göre deniz tabanında daha önce keşfedilmemiş 5 bin 578 canlı türü bulunuyor. Tahminlere göre bu türlerin yüzde 88 ila yüzde 92'sinin daha önce hiç görülmediği açıklandı.

Bölgedeki derin deniz madenciliği için sözleşmelerin yakında imzalanması bekleniyordu. Ancak bölgede bulunan nesli tükenme tehlikesi arz eden canlılar üzerine araştırma yapmak büyük önem taşıyor.

Bölgeyi keşfeden araştırmacılar tarafından tespit edilen hayvanların çoğunun, bilim dünyasında daha önce bilinmeyen türler olduğu ve neredeyse hepsinin de bölgeye özgü olduğu ortaya çıktı.

Temmuz ayında derin deniz madenciliğini düzenleyen Jamaika merkezli Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Deniz Tabanı Otoritesi, bu şirketlerden madencilik başvurularını kabul etmeye başlayacak.

Çalışmanın baş yazarı olan Doğa Tarihi Müzesi'ndeki derin deniz ekoloğu Muriel Rabone, "Bu muazzam biyoçeşitlilikle birlikte bu gezegeni paylaşıyoruz ve onu anlamak ve korumakla sorumluyuz" dedi.