Bilim insanları: Ani kuraklıklar gelecekte sık meydana gelecek

Yayınlanma: 08.05.2023 - 07:53

Güncelleme: 08.05.2023 - 07:53

Science dergisinde yayımlanan araştırma makalesine göre, ani kuraklıklar veya kuraklığın hızlı başlangıcı, daha sıcak bir gelecekte çoğu kara bölgesinde daha yaygın görülecek.

Kuraklığın başlaması normalde aylar sürüyor ve hatta daha fazla zaman alıyor. Ancak anormal derecede yüksek sıcaklıkların olması ve buna aşırı derecede az yağış oranının eklenmesiyle toprağın nemi hızla azalıyor ve birkaç hafta içinde şiddetli kuraklığa yol açıyor.

Araştırma makalesinde, ani kuraklıkların karasal ekosistemlerin karbon yutağı işlevlerini hızla azalttığı ve hem ekosistemler hem de sosyo-ekonomik kalkınma için tehdit oluşturan sıcak hava dalgalarının orman yangınları ve elektrik kesintileri gibi felaketlere neden olabileceği belirtildi.

2100 YILINA KADAR DAHA SICAK BİR GELECEK ÖNGÖRÜLÜYOR

Nanjing Bilgi Bilimi ve Teknolojisi Üniversitesi'nden (NUIST) bir ekip, 1951-2014 yılları arasındaki kuraklık olaylarına ilişkin verileri temel alan bir araştırma yürüttü. Araştırmacılar dünya genelinde kuraklıkların giderek daha hızlı bir şekilde başladığını ve bunun da daha sık görülen ani kuraklıklara doğru küresel bir geçişe işaret ettiğini gözlemledi.

NUIST ekip lideri Yuan Xing'e göre çalışmanın sonuçları, geçişin sera gazları ve aerosol emisyonları gibi insan kaynaklı iklim değişikliği ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu gösterdi.

Yuan'a göre daha ileri araştırma, 2100 yılına kadar daha sıcak bir gelecekte, geçişin dünyadaki kara bölgelerinin çoğuna yayılacağını öngörüyor.