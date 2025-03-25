625 ışık yılı uzaklıkta 'Kozmik Kasırga' tespit edildi

Yayınlanma: 25.03.2025 - 18:55

Güncelleme: 25.03.2025 - 19:23

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu bu sefer de güçlü bir Kozmik Kasırga'yı yüksek çözünürlü olarak görüntüledi. Yeni yayınlanan Herbig-Haro 49/50'nin (HH 49/50) görünümü, stronomların yaklaşık 20 yıl önce ilk kez gördükleri bu oluşumla ilgili daha fazla ayrıntı sunuyor.

NASA'nın artık emekliye ayrılmış Spitzer Uzay Teleskobu tarafından ilk kez 2006 yılında görülen HH 49/50, Dünya'dan yaklaşık 625 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Gökbilimciler, belirgin huni şekli nedeniyle HH 49/50'ye "Kozmik Kasırga" ismini verdi. Nadir olmasalar da özel koşullar altında çıkıyor olmaları, bu olayı önemli kılıyor.

Herbig-Haro (HH) nesneleri kısaca yıldız oluşum bölgelerinde bulunan yıldız doğumunun görünür bir işareti olarak küçük ve geçici bulutsuları temsil ediyor. Bu nesneler genç bir yıldızdan fışkıran yüksek hızlı gaz jetlerinin çevredeki gaz ve tozla çarpışması sonucu yoğun bir akım oluşturuyor.

HH 49/50'ye en son bakış ise bir Herbig-Haro nesnesine şimdiye kadarki en iyi bakışlardan biri olarak görülüyor.

JWST'nin kaydettiği görsel, Yakın Kızılötesi Kamerası (NIRCam) ve Orta Kızılötesi Aleti (MIRI) tarafından çekilen görüntülerin birleştirilmesiyle oluşturuldu.