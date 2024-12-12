7 yapay zeka fabrikası kuralacak

Yayınlanma: 12.12.2024 - 10:45

Güncelleme: 12.12.2024 - 10:45

Avrupa'da süper bilgi işlem teknolojileri ve uygulamalarını geliştirmeyi hedefleyen Lüksemburg merkezli Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortaklık Girişimi (Euro HPC), AB'de inovasyonu artırmak üzere yapay zeka fabrikaları kuracak 7 konsorsiyumun belirlendiğini açıkladı.

Açıklamada, "Euro HPC, gelecek yıl Avrupa genelinde konuşlandırılacak ilk Avrupa yapay zeka fabrikalarına ev sahipliği yapacak merkezleri seçti. Bu yapay zeka fabrikaları, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, İspanya ve İsveç'te olacak." ifadesi kullanıldı.

Girişimle, gelişmiş yapay zeka modellerini eğitmek ve yapay zeka çözümlerini geliştirmek için Avrupa'da bir ekosistem kurulmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, "İlk yapay zeka fabrikaları, ulusal ve AB fonlarını bir araya getiren 1,5 milyar avroluk yatırımı temsil edecek." değerlendirmesi yapıldı.

Yatırımın yarısının AB'nin Dijital Avrupa ve Ufuk Avrupa programlarıyla fonlanacağı aktarılan açıklamada, yapay zeka fabrikalarının, Avrupa'nın önde gelen araştırma ve teknoloji merkezlerinde yer alacağı bildirildi.

Yapay zeka fabrikalarına, İspanya'da Barselona Süper Bilgisayar Merkezi "BSC AIF", İtalya'da Bologna Tecnopolo "IT4LIA", Finlandiya'da Kajaani CSC "LUMI AIF", Lüksemburg'da LuxProvide "Meluxina-AI", İsveç'te Linköping Üniversitesi "MIMER", Almanya'da Stuttgart Üniversitesi "HammerHAI", Yunanistan'da Atina GRNET "Pharos"un ev sahipliği yapacağının ifade edildiği açıklamada, 7 yapay zeka fabrikasının Euro HPC'ye üye 15 AB ülkesiyle 2 katılımcı ülkeyi de kapsadığı kaydedildi.

Yapay zeka fabrikalarının, Avrupa'nın bu alandaki kapasitesini yükselteceği vurgulanan açıklamada, fabrikaların, 2025-2026 döneminde konuşlandırılacağı da bildirildi.

Açıklamada, Türkiye, Portekiz ve Romanya'nın Barselona'daki BSC AIF'e katıldığına işaret edildi.

Bu arada, Türkiye, Euro HPC Ortak Girişimine 2019'da katılmıştı.