70'lerin Atari konsolu santrançta ChatGPT'yi yendi

Yapay zeka dünyasının en güçlü temsilcilerinden biri olan OpenAI'nin ünlü sohbet robotu ChatGPT, ilginç bir deneye sahne oldu ve bu deneyin sonunda 1970’lerin klasik oyun konsolu Atari 2600’de çalışan basit bir satranç programına karşı mağlup oldu. Sonuç, modern yapay zekanın güçlü yanları kadar zayıf noktalarını da tartışmaya açtı.

SATRANÇTA HENÜZ BAŞARILI DEĞİL

Chip'e göre sıradışı satranç maçında, ChatGPT’ye hamlelerini bir arayüz aracılığıyla iletmesi sağlandı. ChatGPT, kendi hamlelerini yazılı olarak aktarıyor, bir insan ise bu hamleleri Atari 2600’deki “Chess” adlı satranç oyununa manuel olarak giriyordu. Aynı şekilde, Atari'nin yaptığı hamleler de ChatGPT’ye aktarılıyordu. Ancak ChatGPT, satranç hamlelerinde bazen alışılmış notasyonları kullanmak yerine “piyonu e4’e sür” gibi daha doğal ifadelerle komutlar vermeye çalıştı. Bazen de geçersiz hamleler yaptı veya yanlış hamleleri önerdi. Bu durum, ChatGPT’nin güçlü olduğu doğal dil anlama ve üretme yeteneklerinin, katı kurallara dayalı satranç gibi oyunlarda bazı zorluklara yol açabileceğini ortaya koydu.





Yapay zeka devasa satranç bilgisini hafızasında taşısa da bu bilgiyi doğrudan oyun hamlelerine dönüştürmekte beklenen performansı gösteremedi. Özellikle oyun ilerledikçe ve hamlelerin karmaşıklığı arttıkça, ChatGPT’nin sınırları daha da belirginleşti. Buna karşın, Atari 2600’ün 1970’lerden kalma satranç programı, basit algoritmalara sahip olmasına rağmen, oyunun kurallarına ve tahtadaki duruma çok daha hızlı ve doğru yanıtlar verebildi. Sonuçta, ChatGPT yaklaşık 90 dakika süren bu maçta rakibine karşı üstünlük sağlayamadı. Hatta ChatGPT, maçın kötü gittiğini fark ettiğinde, oyunu birkaç kez yeniden başlatmayı teklif edecek kadar “pes etmeme” eğilimi gösterdi. Fakat yenilgiden kaçınmayı başaramadı.

Bu deney, günümüz yapay zeka modellerinin insan benzeri metin üretme ve esnek problem çözme gibi konularda son derece ileri olduğunu gösterse de, belirli bir kurallar setine sahip, kapalı sistemlerde halen klasik algoritmaların ve özelleştirilmiş yazılımların avantajını koruduğunu kanıtladı. ChatGPT gibi büyük dil modelleri, metin anlamada ve üretmede öne çıkıyor ancak oyun hamlesi üretmek gibi kesin kurallara dayalı, optimize edilmiş görevlerde eski nesil programlara yenilebiliyor.