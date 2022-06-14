800 bin yıl önce ateşin kullanıldığına dair izler keşfedildi
Weizmann Bilim Enstitüsü (WIS) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrailli araştırmacıların yapay zeka yardımıyla en az 800 bin yıl öncesine ait ateşin kullanımına dair izlere rastladıklarını söyledi.
İsrail'in orta kesiminde yer alan enstitü, oluşturdukları gelişmiş yapay zeka teknolojisiyle WIS araştırmacıları ve meslektaşlarının, eski homininler (insansılar) tarafından ateşin kullanıldığına dair en eski kanıtlardan birini keşfettiğini kaydetti.
Pazartesi günü PNAS dergisinde yayımlanan kanıtlar, İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinin batısında bulunan bir açık hava arkeolojik alanı olan Evron Taş Ocağı'nda bulundu.
Bölgede daha önce yapılan kazılarla 800 bin ila bir milyon yıl öncesine ait çok sayıda hayvan fosili ve Paleolitik alet ortaya çıkarıldı.
Ekip, hassas bir yapay zeka yöntemi kullanarak sahada bulunan 26 çakmaktaşı aletin ısıya maruz kalmış olmasını değerlendirdi ve aletlerin bazılarının 600 santigrat dereceyi aşan çok çeşitli sıcaklıklara kadar ısıtıldığını keşfetti.
Araştırmada ayrıca farklı bir spektroskopik teknik kullanılarak 87 fauna kalıntısı analiz edildi ve soyu tükenmiş bir filin dişinde ısınma sonucu yapısal değişiklikler olduğu da ortaya çıkarıldı.
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