850'leri deşifre edelim!

Yayınlanma: 21.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.10.2023 - 03:00

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından lisans hakkı verilen telekomünikasyon şirketlerine tahsis ettiği 0 850’li hatlar yurttaşı bezdirme noktasına getirdi. Sabit ve alternatif telefon operatörleri için büyük gelir kapısı olan bu hatların dolandırıcıların ya da üçüncü kişilerin eline geçiyor.

(Halil Nadir Teberci)



Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, 0 850’li numaralarla ilgili sorunun çözülmesi için devletin ve savcılığın devreye girmesi gerektiğine dikkat çekerek “Biz bu sorunla ilgili tüm telefon operatörlerini topladık, çözelim sorunu dedik. Bu sektörümüzün bir ayıbı, hepimize düşen sorumluluklar var. Operatör olarak elimde bir güç yok. Ancak BTK’ye diyebilirim ki bak orada birisi suç işliyor sen bunun takibini, ihbarını yap, savcılığa git, devlet olarak sorunu sen çözebilirsin. BTK’yi kaç defa bu gruba davet ettik, ama gelmedi. Ticaret Bakanlığı da bunun bir tarafı. Hiçbir şekilde gelmek istemiyorlar. 0 850’li numaraları kötü bir pozisyona soktular ki bunların çıkış amacı farklıydı. Adrese bağlı olmayan bir numara olarak ortaya çıkmıştı ve herkesin işine yarayacak bir adımdı. Bu yanlış yöne gitmesin diye çok uğraştık” diye konuştu.

‘DAVALAR AÇTIK’

Teberci, “Elektronik Haberleşme Sektöründe 20 Yıl” başlıklı raporun tanıtımında 0 850’li numaralara ilgili, “TELKODER olarak davalar da açtık, yazılar da yazdık ama çözüm yok. Bunları deşifre edelim. Biz bir şey yapamıyoruz. Mesela ben geçen hafta internet hattımı e-devletten kapattım, devreye girdikten yarım saat sonra beni 0 850’li numaradan aradılar. Bilgilerimizi başkalarıyla paylaşıyorlar” dedi.

‘DAHA GİDİLECEK ÇOK YOL VAR’

TELKODER’in hazırladığı “Elektronik Haberleşme Sektöründe 20 Yıl” raporuna göre, özelleştirme, rekabet ve teknolojik yenilik açısından sektörümüz geçtiğimiz 20 yıl içinde önemli ilerlemeler kaydetti ama sektörün ciddi anlamda büyümesi, vatandaşın uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli elektronik haberleşmeye ulaşabilmesi için hâlâ yapılması gereken çok şey var. Sektördeki zorlukların giderilmesi ve ülkemizin faydasına sonuçlanabilmesi tüm paydaşların birlikte çalışmasıyla başarılabilir.

2003’teki 15 milyar TL düzeyinden enflasyon etkisi kaldırıldığında 2022 sonunda elektronik haberleşme sektörünün 11.56 milyar TL’ye gerilediği belirtiliyor. 2002’de yüzde 2.4 olan sektörün GSYİH içindeki oranının ise 2022’de yüzde 0.87’ye gerilediğine işaret ediliyor. Aynı dönemde yerleşik işletmeci olan Türk Telekom Grubu, Turkcell ve Vodafone dışında kalan alternatif işletmecilerin pazar paylarının yüzde 10’lar seviyesinde kaldığı, bu oranın sektörde etkin rekabetin yeterince tesis edilemediğinin göstergesi olduğu ifade ediliyor.

(Hasan Süel)



DEPREMZEDE KADINLAR İÇİN DİJİTAL ADIM



Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı’nın üç yıl önce hayata geçirdiği “Dijital Benim İşim” projesi kapsamında afet bölgesinde 15 eğitim konteyneri kuruldu. Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da konumlandırılan konteyner sınıflarda, kursiyer kadınlara hem geleneksel el sanatları hem de dijital teknolojiler alanlarında eğitim alma imkânı sunulacak.

“Dijital Benim İşim” ile bu yılın sonuna kadar afet bölgesi dahil toplam 20 ilde 15 bin kadına ulaşılması hedefleniyor. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Projemizin bölgede önemli bir sosyal ihtiyaca cevap vereceğine inanıyoruz. Bu vesileyle, bölgede yaşayan tüm kadınları eğitimlerimize katılmaya ve hayatlarında yeni bir pencere açmaya davet ediyoruz” dedi.

(Ali Taha Koç)



TURKCELL’DEN SİBER GÜVENLİK MESLEK OKULU



Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Türkiye’nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacına yanıt vermek üzere siber güvenlik meslek yüksek okulları açtıklarını belirterek “Bu okullarda siber bordo bereliler yetiştireceğiz. Bu bordo bereliler bizim siber vatanımızı koruyacaklar, 7/24 çalışacaklar” dedi.

Turkcell Genel Müdürü Koç, Ege Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, bu kişilerin meslek yüksek okullu olmalarına rağmen ara eleman değil aranan eleman olacaklarını vurgulayarak. “Türkiye’nin çok büyük siber güvenlik uzmanına ihtiyacı var. Tabii burada da bizim için önemli şeylerden birisi nitelikli olmasıydı. Ondan 25 gibi bir kota koyduk. Az yetiştireceğiz ama çok kaliteli yetiştireceğiz. Turkcell olarak biz de bütün bu eğitimlere katılacağız” açıklamasını yaptı.

İBB’DEN 100. YILA ÖZEL SINIRSIZ İNTERNET HİZMETİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyetimizin 100. yılına özel sınırsız internet hizmeti sunacağını açıkladı. İstanbulluların vapurlardan metrolara, kütüphanelerden köylere kadar 11 bin noktada sınırsız internete erişimi olacak. 21-31 Ekim tarihleri arasında 10 gün boyunca sunulacak sınırsız internet hizmetine, sadece “İstanbul Senin” süper uygulaması üzerinden kolayca ulaşabileceği belirtildi. Uygulama ile ilk 3 ay boyunca, İstanbulluların dilediği gibi kullanabileceği 60 GB’lik bir kullanım hakkı bulunuyor. Kullanıcılar kalan kota bilgilerini de anlık olarak takip edebiliyor.



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