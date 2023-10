3 milyon 850 bin kişi borçlu, 871 bin yurttaş icralık!

Yayınlanma: 11.10.2023 - 09:35

Güncelleme: 11.10.2023 - 09:35

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, tüketici kredisi faiz oranlarının aylık yüzde 5’e, yıllık ise yüzde 60’a yaklaşmasına rağmen bireysel kredi kullanımının arttığına dikkati çekti ve yurttaşın borcunu ödeyemediğini anlattı.

“Yüksek enflasyon ve geliri harcamasına yetmeyen vatandaşlar kredi kartlarıyla harcayarak borçlanmaya devam ediyor” diyen Bekir Başevirgen, “Vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesi 22 – 29 Eylül haftasında 34,9 milyar lira artarak 2 trilyon 466 milyar liraya yükseldi. Söz konusu haftada tüketici kredilerinde 7,4 milyar liralık yaşanırken, kredi kartı borç bakiyesinde ise 27,5 milyar lirayla oldukça yüksek miktarda bir artış oldu” ifadelerini kullandı.

“YILBAŞINDAN BU YANA KREDİ KARTI BORÇ BAKİYESİ YÜZDE 115 ARTTI”

Yıl başından bu yana ise tüketici kredilerinin yüzde 32,9 oranında artarak 1 trilyon 489 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesinin ise yüzde 115,3 oranında artarak 977 milyar liraya yükseldiğini söyleyen Başevirgen, “Bankaların zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları vatandaşlardan olan kredi alacakları ise yılbaşından bu yana 9,4 milyar liralık artışla 39,7 milyar liraya çıktı. Varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde ise 36,6 milyar liralık bir batık tüketici kredisi alacağı bulunuyor” diye konuştu.

“3 MİLYON 850 BİN KİŞİ BORCUNU ÖDEYEMİYOR”

Bankaların rekor kâr elde ettiğini ifade eden CHP’li Başevirgen, “Bu yılın ilk sekiz ayında net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 oranında artırarak 350,6 milyar liraya çıkaran bankalar kar rekoru kırarken, bu yılın ocak-ağustos döneminde bireysel kredi borcunu ödeyemeyen toplam 561 bin 930 ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen 542 bin 996 kişiyi icraya verdi. Hem kredi kartı hem de bireysel kredi borcu yüzünden takibe alınanlar tek kişi sayıldığında bu dönemde toplam 870 bin 513 vatandaş bankalara olan kredi kartı ve tüketici kredisi borcunu ya da her ikisini birden ödeyemediği için icraya verildi. Risk Merkezinin verilerine göre son beş yılda bankalar tarafından icraya verildiği halde borcunu ödeyemeyen vatandaş sayısı ise ağustos sonu itibariyle 3 milyon 845 bin kişiye yükseldi. Buna göre bankaların takibinde 2 milyon 386 bin 540, varlık yönetim şirketlerinin takibinde de toplam 2 milyon 62 bin 208 vatandaş bulunuyor. Bu tabloda gördüğümüz tek şey vatandaşların her gün daha da fakirleştiği. Gelirleri giderlerini karşılayamayan yurttaşlar krediyle ve kredi kartıyla yaşamaya mecbur bırakılıyor. Sürekli artan enflasyon karşısında eriyen gelir nedeniyle bu borç da ödenemiyor. Ülkenin her köşesinde durum aynı. Yanlış ekonomi politikalarında ısrar eden iktidar vatandaşı mutlak yoksulluğa sürükledi. Bu durumun sürdürülebilmesi mümkün değil” sözlerini kullandı.