88 yaşındaki kadın, biyonik göz takılan ilk Birleşik Krallık hastası oldu
İngiltere'de gerçekleşen başarılı biyonik göz ameliyatı, dünya çapında yaşa bağlı makula (keskin görmeden sorumlu retina tabakasını) dejenerasyonunun neden olduğu görme kaybına sahip tahmini beş milyon insan için bir umut ışığı oldu.
Fotoğraf: Moorfields Göz Hastanesi
İngiltere'de gerçekleştirilen bir ameliyatla biyonik göz takılan ilk hasta olan 88 yaşındaki İngiliz kadının göz retinası altına, cerrahlar tarafından 2 mm genişliğinde bir mikroçip başarıyla yerleştirildi.
Operasyonun gerçekleştirildiği Moorfields Göz Hastanesi'nde yardımcı vitreoretinal cerrahı olan Mahi Muqit, Fransızlar tarafından geliştirilen ve "çığır açan" Prima System cihazına atıfta bulunarak, implantın AMD nedeniyle görme kaybı yaşayan insanlara görme restorasyonu ümidi sunduğunu söyledi. Muqit, "Bu ameliyatın başarısı ve bu klinik çalışma yoluyla toplanan bulgular, bu tedavinin gerçek potansiyelini belirlemek için kanıt sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
ÖZEL BİR GÖZLÜK TAKACAK
Birleşik Krallık'ın ilk biyonik göz transferi yapılan hastası olan 88 yaşındaki kadın açıklamasında yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) nedeniyle sol gözünün görmemesinin bahçecilik alanı ve çim topu (indoor bowls) oynamak gibi sevdiği şeyleri yapmayı durdurduğunu söyleyerek, "Bu implanta ilk sahip olan kişi olduğum için çok heyecanlıyım. Hobilerimden tekrar keyif alma ihtimali beni heyecanlandırıyor ve gerçekten birçok kişinin bundan faydalanacağını umuyorum" diye ekledi.
88 yaşındaki kadın, yaşadığı dünyayı tam olarak görebilmek için, bel bandına bağlı olan küçük bir bilgisayar ile bağlantılı özel kameralı bir gözlük takacak. Retinasına yerleştirilen mikroçip, gözlüğün sağladığı videoyu bilgisayara iletecek, bu da bilgiyi işlemek ve gözlüğün odağını kontrol etmek için yapay zeka algoritmalarını kullanacak.
Kaynak: Sputnik International
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