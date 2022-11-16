A Haber'den 'ibretlik' haber: Kabe'deki güvercin gerçekten secde mi ediyor?
Mekke'de Kabe'de çekilen bir güvercin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. A Haber'in "secde eden güvercin" diye haberleştirdiği görüntüdeki durumun nedenini ise uzmanlar açıkladı.
AKP'ye yakın Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki A Haber, Kabe'de kafası yere dayalı şekilde duran bir güvercinin görüntüsü "Mekke'de ibretlik görüntü: Güvercin cemaatle birlikte secdeye gitti" başlığıyla haberleştirdi.
Kimi dinci çevreler tarafından da benzer yorumlarla paylaşılan görüntü, sosyal medyada çokça izlenen videolardan biri haline geldi.
Kuşun bu görüntüsünün nedenini ise uzmanlar açıkladı. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş ilgili paylaşıma verdiği yanıtta "Kuşun hastalığını çok yanlış değerlendirmişsiniz. O kuş bunu secde etmek için değil hasta olduğundan kafasını çeviremiyor, kaldıramıyor. Kutsal toprakların önemine değinmek için böyle ucuz algılara hiç gerek yok aslında. İyi bir şey yapmış olmuyorsunuz da" ifadelerini kullandı.
Veteriner Gökçe Coşkun da A Haber'in ilgili paylaşımı alıntılayarak "Güvercinde enfeksiyona bağlı tortikolis (eğri boyun) şekillenmiş" dedi.
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