ABD, bazı Covid-19'la mücadele teknolojilerini DSÖ ile paylaşacak
ABD hükümetinin, Covid-19 virüsü ile mücadele için geliştirdiği bazı teknolojilerini Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile paylaşacağı bildirildi. Bu teknolojiler arasında Moderna tarafından üretilen RNA aşı teknolojisinin olması beklenmiyor.
Washington Post, ABD hükümeti çalışanlarına dayandırdığı haberinde, diğer ülkelerin Covid-19 başta olmak üzere salgın hastalıklarla mücadelesi için Washington yönetiminin bazı teknolojik buluşları DSÖ ile paylaşma kararı aldığını belirtti.
Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, plan kapsamında şu anda Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından geliştirilmekte olan bazı teknolojilerin DSÖ'nün Covid-19 Teknoloji Erişim Havuzu'na lisanslanacağını söyledi.
Söz konusu teknolojiler için ayrıca, Birleşmiş Milletler destekli İlaç Patent Havuzu'na da alt lisans verileceği bilgisi paylaşılırken, yeni politikanın, özel şirketler tarafından geliştirilen ve şu anda ABD pazarında bulunan aşılar ve tedavi ediciler için geçerli olmadığı vurgulandı.
Bu kapsamda ABD'nin, Moderna tarafından üretilen RNA aşı teknolojisini paylaşmasının beklenmediği kaydedildi.
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, "Münhasır olmayan anlaşmalar yoluyla teknolojilerin gönüllü olarak paylaşılması, yalnızca salgını geride bırakmamıza yardımcı olmayacak, aynı zamanda düşük ve orta gelirli ülkeleri kendi tıbbi ürünlerini üretmeleri ve adil erişim elde etmeleri için güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.
DSÖ, yaklaşık iki yıldır onlarca yabancı ülke ve halk sağlığı savunucularını Covid-19 aşıları, teşhisleri ve tedavileriyle bağlantılı teknolojileri paylaşmaya çağırıyordu.
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