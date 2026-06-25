ABD'de yapılan anket yapay zekanın verimi artırdığını gösterdi

Yapay zeka, milyonlarca çalışan için günlük iş hayatının sıradan bir parçası haline gelirken, yeni araştırmalar bu teknolojiden herkesin aynı ölçüde faydalanmadığını ortaya koydu. ABD’de ofis çalışanlarına yönelik 2 bin çalışanın katıldığı bir anket yapıldı. Buna göre yapay zeka araçlarını günlük çalışma düzenine tam olarak entegre eden çalışanlar, bunları yalnızca ara sıra kullananlara kıyasla önemli bir verimlilik avantajı elde ediyor.

Bulgular, giderek büyüyen bir çalışan grubunun yapay zekayı yalnızca zaman kazanmak için değil; karar alma süreçlerini desteklemek, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek ve yeni fikirler üretmek için de kullandığını gösteriyor. Bazı çalışanlar, geçmişte saatler süren görevleri çok daha kısa sürede tamamlayabildiklerini belirtiyor.

Araştırmacılara göre bu eğilim, bazı uzmanların "AI süper çalışanları" olarak adlandırdığı yeni bir profilin ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu kişiler, mesleki bilgi ve deneyimlerini yapay zeka araçlarıyla birleştirerek daha yüksek performans seviyelerine ulaşabiliyor. Bu durumun, yapay zekanın insanları tamamen ikame etmekten ziyade onların kapasitesini artıran bir araç olarak kullanılabileceğini gösterdiği aktarıldı. Bununla birlikte uzmanlar, bu avantajların kendiliğinden ortaya çıkmadığını vurguluyor. Yapay zeka araçlarını etkili biçimde kullanmayı öğrenemeyen veya yeni teknolojilere uyum sağlayamayan çalışanların, zamanla dezavantajlı konuma düşebileceği ifade edilirken, bu nedenle dijital okuryazarlık ve yapay zeka becerilerinin, kariyer açısından giderek daha değerli hale geldiği aktarıldı.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 52'Sİ İŞLERİNİ DAHA HIZLI TAMAMLADIKLARINI SÖYLÜYOR

Ankete göre çalışanların yüzde 88’inin araştırma araçları, yazı yazma veya içerik oluşturma ve veri analizi araçları da dahil olmak üzere işlerinde teknolojiyi benimsediği ortaya çıktı. Ankette ortaya çıkan sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 52’si yapay zeka sayesinde görevleri daha hızlı tamamladıklarına inanırken, yüzde 25’i ise yapay zekanın rollerini dönüştürdüğünü iddia ediyor. Yapay zekayı kullananların yalnızca yüzde 34’ü teknolojiyi iş akışlarına tamamen entegre ederken, geri kalanı ise yapay zeka içeren görevleri çoğunlukla ayrı tutuyor.

Teknolojiyi işlerine tamamen entegre edenlerin yüzde 83’ü bunun verimliliklerini artırdığını iddia ediyor. Öte yandan, bunu tam olarak yapmayanların sadece yüzde 20’si bunun kendilerini daha üretken hale getirdiğini söyledi. Araştırmaya göre, Y kuşağı (yüzde 46) teknolojiyi en çok benimseyen grup olurken, Z kuşağı (yüzde 43) ve X kuşağı (yüzde 38) onları takip ediyor.

Erkeklerin (yüzde 51) kadınlara (yüzde 38) kıyasla yapay zekanın verimliliklerini artırdığını düşünme oranı ise yüzde 13’lük bir fark gösteriyor.

Çalışma ayrıca, yöneticilerin ve üst düzey liderlerin yüzde 63’ünün kullandıkları yapay zeka araçlarını bizzat kendilerinin seçtiğini, bu oranın ise giriş seviyesi çalışanlarda yüzde 42 olduğunu ortaya koydu. İşverenleri tarafından kendileri için seçilen araçları kullananların sadece yüzde 18’i aynı şekilde düşünüyor.

Çalışmada, ankete katılanlar arasında en çok zaman alan aktivitelerin e-posta okuma ve yazma olduğu tespit edildi.