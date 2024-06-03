ABD'de gazeteci Yunus Paksoy'a saldıran şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CNN Türk ve Hürriyet'in ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında yaptığı yayın sırasında saldırıya uğramasına ilişkin "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlattı.

AA
Yayınlanma: 03.06.2024 - 14:35
ABD'de gazeteci Yunus Paksoy'a saldıran şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı
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Alınan bilgiye göre, Başsavcılık, gazeteci Yunus Paksoy'un ABD'de FETÖ'ye ilişkin yayını sırasında örgüt mensupları tarafından düzenlenen saldırıyla ilgili "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından soruşturma açtı.

İlgilinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilere ilişkin araştırmanın devam ettiği öğrenildi.


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