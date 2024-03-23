Can Paksoy üçüncü kez beraat etti

Boston Üniversitesi mezunu Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun cansız bedeni 26 Eylül 2010’da Paksoy Holding’in veliahtları Mahmut Emre ile kardeşi Can Paksoy’un İstanbul Beyoğlu’nda evlerinin bulunduğu binanın havalandırma boşluğunda bulundu.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 23.03.2024 - 04:00
Can Paksoy üçüncü kez beraat etti
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Erköseoğlu’nun şüpheli ölümünden sorumlu tutulan ve daha önce yapılan iki yargılamada da beraat eden Can Paksoy hakkındaki kararın bozulmasının ardından dün yeniden yargılama yapıldı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Paksoy savunmasında suçlamaları reddetti. Savcı, Yargıtay’ın bozma ilamına uyularak sanık Paksoy’un “kasten öldürme” suçundan tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Yargıtay’ın bozma ilamına direnme kararı aldığını belirterek Can Paksoy’un üzerine atılı suçtan delil yetersizliği nedeniyle üçüncü kez beraatına karar verdi. Mahkeme ayrıca sanık hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasına da hükmetti. 


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