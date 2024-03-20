ABD'deki müzede yapay zekaya başvuruldu; avatar gaziler

ABD'nin New Orleans şehrindeki, İkinci Dünya Savaşı Müzesi'nde bugün açılacak sergide ziyaretçiler, gazilerin yapay zekayla oluşturulan avatarlarıyla sohbet etme imkanı bulacak.

AA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 14:12
ABD'deki müzede yapay zekaya başvuruldu; avatar gaziler
Abone Ol google-news

Cepheden Sesler (Voice From the Front) adlı sergide ziyaretçiler, İkinci Dünya Savaşı gazilerinin avatarlarıyla sanal ortamda konuşabilecek.

Katılımcılar, konsol yardımıyla konuşmak istedikleri gazinin avatarını seçip ona istedikleri soruları sorabilecek.

Hazırlanması 4 yıl süren projede, yapay zekanın eğitimi için gazilerle yapılan onlarca röportaj ve yüzlerce soru kullanıldı.

New Orleans İkinci Dünya Savaşı Müzesi'nin Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Peter Crean, yapay zekanın sorulan soruları analiz ederek gazilerin daha önceki verdikleri cevaplar arasında soruya en uygun cevabı bulabildiğini ve ziyaretçilere bu cevabı sunduğunu açıkladı.

Hayatını kaybeden gazilerin deneyimlerinin kaybolduğuna dikkati çeken Crean, ABD halkının gazilerle bire bir iletişim kurma olanağının da her geçen gün azaldığını kaydetti.

Projede avatarları olan gazilerden bazılarının, serginin açılışına katılması bekleniyor.


Voice From the Front) haberleri

İlgili Haberler

Yapay zeka film üretimini de değiştiriyor

Yapay zeka film üretimini de değiştiriyor
Nvidia yeni yapay zeka çipini tanıttı

Nvidia yeni yapay zeka çipini tanıttı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den yapay zeka uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den yapay zeka uyarısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Samsunspor'dan, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar için açıklama

Samsunspor'dan, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar için açıklama
TFF’de flaş istifa: Devamı gelebilir!

TFF’de flaş istifa: Devamı gelebilir!
İsmail Kartal olaylı maç hakkında konuştu: 'Neden bundan gocunuyorsunuz?'

İsmail Kartal olaylı maç hakkında konuştu: 'Neden bundan gocunuyorsunuz?'
Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Emirhan Delibaş’ın yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Emirhan Delibaş’ın yeni adresi belli oldu!
SON DAKİKA: FIFA'dan 5 Süper Lig kulübüne transfer yasağı

SON DAKİKA: FIFA'dan 5 Süper Lig kulübüne transfer yasağı
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Christian Eriksen’den transfer mesajı!

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Christian Eriksen’den transfer mesajı!
Hayallerini gerçeğe dönüştürebilen 4 burç: Düşündükleri her şeyi hayata geçirebilecek güce ve azme sahipler...

Hayallerini gerçeğe dönüştürebilen 4 burç: Düşündükleri her şeyi hayata geçirebilecek güce ve azme sahipler...
Günlük burç yorumları: 21 Mart 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Mart 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu