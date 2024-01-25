ABD'li bilim insanından şaşırtan 'mükemmel çay formülü'

Yayınlanma: 25.01.2024 - 16:51

Güncelleme: 25.01.2024 - 22:29

Getty Images Türkler ve İngilizler en çok çay tüketen toplumlar arasında yer alıyor

Türkiye’de olduğu kadar İngiltere’de de çayın sosyal hayatta önemli bir yeri var ve iki ülke halkı da önemli çay tüketicisi ülkeler arasında yer alıyor.

Buna karşın Amerikan toplumu bu özelliği ile bilinmiyor.

Ancak ABD’li bir bilim insanı oldukça tartışmalı bir malzemeyle, mükemmel çayın gizemini çözdüğü iddiasını ortaya attı.

Profesör Michelle Francl, en iyi çayın “tuzla” demlendiği savını ortaya atması sonrası diplomasi de devreye girmek zorunda kaldı.

İngiltere’den yükselen tepkiye karşı Londra’daki ABD Büyükelçiliği açıklama yaptı.

Açıklamada, “İngiltere’nin güzel halkının yüreği ferah olsun; çaya tuz atmak gibi akla hayale sığmayacak bir düşünce resmi ABD politikası değildir. Hiçbir zaman da olmayacaktır” denildi.

Büyükelçilik esprili diplomatik mesajını, “ABD Büyükelçiliği çayı doğru şekilde yapmaya devam edecek. Mikrodalgada ısıtarak” ifadesiyle bitirdi.

Pennsylvania’daki Bryn Mawr Üniversitesi’nden Prof. Francl, amacının diplomatik kriz yaratmak olmadığını söyleyerek kendini savunuyor.

Haberin yayılması sonrası elektronik posta yağmuruna tutulduğunu söyleyen Francl, “Bu kadar çok insanın çaylarındaki tuzu konuşacaklarını düşünmemiştim” diyor.

Peki çaya tuz atma fikri nereden çıktı?

Getty Images İngiliz çayı daha çok poşet kullanılarak demleniyor

Görünen o ki bu ilk kez ortaya atılan bir fikir değil. 8. yüzyıla ait Çin eserlerinde de çaya tuz konulduğu anlatılıyor.

Francl da söylediğine göre bu eserleri inceleyerek reçetesini mükemmelleştirdi.

Kimyager, fark yaratmayacak miktar tuz kullanımı ile demlenen çaydaki acılığın dengeleneceğini savunuyor:

Francl, “Bu şeker atmakla aynı şey değil. Sanırım insanlar tuz tadını alacaklarını düşünüyorlar” diyerek de çekincelere yanıt veriyor.

Bilim insanı “Çayın Kimyası” adını verdiği kitabında bu tarife yer veriyor ve araştırması ile önyargılı olunmaması çağrısını yapıyor.

“İçinizdeki bilim insanını dinleyin” çağrısını da yapan bilim insanı, çay severlere mutfaklarında bunu deneme mesajı veriyor.

10 yaşında annesi ilk kez ona çay demlediğinden bu yana bu içeceği çok sevdiğini söyleyen Profesör Francl, poşet yerine de yaprak çay ile demlemeyi öneriyor.

France biraz limon suyu sıkılmasının da yüzeydeki tortuyu alacağını söylüyor.

Çayın kitabını yazan profesör çayı sıcak tutmak için kısa bardaklar kullanılmasını da öneriyor.

Francl, en başta yapılmaması gerekenler arasında ise çayın mikrodalgada ısıtılmasını sayıyor. Bu şekilde yapılan çay daha az sağlıklı ve daha az lezzetli oluyor.

ABD’de çayı mikrodalgada yapmak “oldukça yaygın” bir alışkanlık.