AFAD Acil Çağrı mobil uygulaması nasıl kullanılır?

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 11:47

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 12:04

Sabah erken saatlerde yaşanan deprem sonrası vatandaşlar deprem bölgesinde yer alan sevdiklerine ulaşmaya çalışıyor. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem 7.4 büyüklüğünde olarak açıklandı. 10 ilde can kayıplarının her geçen saat arttığı bildiriliyorken, AFAD Acil Çağrı mobil uygulaması gündeme geldi.

Uygulama üzerinden acil çağrılar oluşturulabiliyor. Toplanma alanları, afet bölgesindeki vatandaşlara bilgi ulaştırılması, 112 Acil Servis ile mesajlaşma bağlantısı ve diğer ulaşımlar için kullanılabilen uygulama internet üzerinden acil durum çağrısı yapmaya imkan sağlıyor.

UYGULAMAYI KULLANMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Uygulama hem App Store hem de Google Play Store üzerinden kolaylıkla ve ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. İndirilen uygulamaya telefon numarası girilmesi gerekiyor. Kısa mesaj ile gelen şifrenin de yazılmasının ardından TC kimlik numarasının eklenmesiyle uygulama kullanılabiliyor.

Paylaşılan bilgilere göre; AFAD Acil uygulamasında, afet anında açıldığında kişiye en yakın toplanma alanı gösteriliyor ve afetzedenin buraya ulaşabilmesi için yol tarifi yapılıyor. Toplanma alanına gidemeyecek durumda olanlar ise gerektiğinde internet üzerinden acil çağrı başlatabiliyor. Çağrı başlatıldığında 112 acil çağrı merkezine bağlanılıyor, bundan sonra afetzedenin durumunu kısaca anlatan butonlar kullanılabiliyor. Kişi konuşabilecek durumda değil ise uygulamadaki acil durum cümleleri kullanılarak mesaj yoluyla yardım alınabiliyor.