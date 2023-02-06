Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adana... 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada göçük altından yardım çığlığı!
Kahramanmaraş'ta saat 4.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından, enkaz altında kalan, ailelerinin ve yakınlarının enkaz altında olduğunu düşünen yurttaşlar sosyal medyada #enkazaltindayiz etiketiyle yardım talebinde bulunuyor. Sosyal medya hesabından kızının ve kızının annesinin enkaz altında olduğunu belirten tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, adres paylaşarak "İmdat" çığlığında bulundu!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre 6'nın üzerinde 3, 5'in üzerinde 14, 4'ün üzerinde 34 deprem meydana geldi. Depremden başta Kahramanmaraş olmak üzere Gaziantep, Adana, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Malatya ve Adıyaman da etkilendi.
SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇIĞLIĞI
Kazazedeler ve yurttaşlar ise Twitter üzerinden açtıkları #enkazaltindayiz etiketiyle yardım talebinde bulunmaya başladı.
Fotoğraf ve konum bilgisi paylaşan yurttaşlar yardım talebinde bulunuyor. Ayrıca ailelerine ve yakınlarına ulaşamayan yurttaşlar da bu etiket üzerinden yardım talebinde bulunuyor.
İşte o yardım çığlıklarından bazıları:
Aysel Yeral adlı vatandaş, enkaz altından fotoğrafını paylaşarak “Beni kurtarın” notuyla yardım istedi. Haluk Levent mesajında, “Sevgili Aysel! Şarjını muhafaza et” dedi.
Sevgili Aysel!— Haluk Levent (@haluklevent) February 6, 2023
Şarjını muhafaza et.@ahbap_hatay yolda ?? https://t.co/Wz9yuSOIhd
#enkazltindayiz etiketiyle yapılan paylaşımların bazıları ise şu şekilde:
Cugadar darvsitesi Sitesi karamanli #enkazaltındayım #enkazaltındayız— Birsu Yürüker (@KaderKsmet19) February 6, 2023
Teyzesine ulaşamayan bir yurttaş konum bilgisi paylaştı:
#deprem #enkazaltındayız #nurdağı teyzemlere ulaşamıyoruz https://t.co/CIZNIk2cyK— MÜSLÜM KÖSE (@mslmkse) February 6, 2023
BABAANNEM GÖÇÜK ALTINDA
Bir başka yurttaş, "Babaannem göçük altında, Hatay Belen sarimazi, bölür apartmanı yıkılmış durumda, yardım bekliyoruz" ifadeleriyle yardım istedi.
Babaannem göçük altında Hatay belen sarimazi bölür apartmanı yıkılmış durumda yardım bekliyoruz #enkazaltindayiz @AFADBaskanlik @DepremDairesi— yourgirl (@benn__z) February 6, 2023
'GÖÇÜK ALTINDAYIZ'
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Cirit sokakta göçük altında kaldığını söyleyen bir yurttaş da bu etiket üzerinden yardım istedi.
Adıyaman/Besni/ Cirit sokak göçük altındayız yardım istiyoruz kimse gelmiyor.#enkazaltındayız #deprem— Barış Kayıkçı (@Bariskayikcii) February 6, 2023
'YARDIM EDİN'
Adıyaman'da Yavuz Selim Mahallesi Müftülük Caddesi'nde annesine ve kardeşine ulaşamadığını söyleyen bir başka yurttaş ise akrabalarının kendi imkanlarıyla kayıp kişilere ulaşmaya çalıştığını söyledi.
Allah rızası için yardım edin Annem ve Kardeşim enkaz altında saatlerdir haber alamıyorum akrabalarım kendi başına bulmaya çalışıyor ben il dışındayım— ???????????? (@aleynaaakaya) February 6, 2023
Yavuz selim mahallesi müftülük caddesi no 27 ADIYAMAN MERKEZ #deprem #ADIYAMAN #afet
ÜNLÜ İSİMLERDE AİLELERİNE ULAŞAMIYOR
Tiyatro Sanatçısı Orhan Aydın, Twitter hesabından Hatay'da yaşayan kızına ve eski eşine ulaşamadığını duyurdu.
Kızıma ve annesine ulaşamıyorum..#Hatay pic.twitter.com/5wU8gUsaZd— orhan aydın (@orhanaydin6) February 6, 2023
'ANNEMİZDEN HABER ALAMIYORUZ'
Ünlü oyuncu Başak Gümülcineloğlu, sosyal medyadan annesi için yardım çağrısında bulundu.
Sosyal medya hesabı üzerinden yardım çığlığında bulunan Gümülcineloğlu, "Hatay Antakya Sümerler mahallesi, Belediye Kooperatifler evleri A3'te annemiz var. Haber alamıyoruz. Gören duysa kim varsa lütfen haber edin" ifadelerini kullandı.
Hatay Antakya Sümerler Mahallesi , Belediye Kooparatif evleri , A3 te annemiz var. Haber alamıyoruz. Gören duyan kim varsa lütfen haber edin. @DepremDairesi @AFADHatay @AFADBaskanlik— Başak Gümülcinelioğlu (@basakgumulcine) February 6, 2023
'ANNEM ORADAYDI!'
Oyuncu Çağrı Çıtanak, deprem nedeniyle Hatay'daki annesinin enkaz altında kaldığını söyleyerek yardım isteyerek, "Doğup büyüdüğüm apartman yıkıldı annem oradaydı!" dedi.
Hatay/Antakya/Sümerler mahallesi harbiye cad. yıkılan bina A/3 blok doğup büyüdüğüm apartmandır.— çağrı çıtanak (@ctnkcgri) February 6, 2023
Annem oradaydı!
Bu bina en yüksek ve haliyle en çok oturanı olan binasıdır.
Lütfen daha fazla insanın kurtulması için ulaşın ve yardım edin. @AFADHatay @Ahbap_Hatay
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