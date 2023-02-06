Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adana... 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada göçük altından yardım çığlığı!

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 10:22

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 15:08

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre 6'nın üzerinde 3, 5'in üzerinde 14, 4'ün üzerinde 34 deprem meydana geldi. Depremden başta Kahramanmaraş olmak üzere Gaziantep, Adana, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Malatya ve Adıyaman da etkilendi.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇIĞLIĞI

Kazazedeler ve yurttaşlar ise Twitter üzerinden açtıkları #enkazaltindayiz etiketiyle yardım talebinde bulunmaya başladı.

Fotoğraf ve konum bilgisi paylaşan yurttaşlar yardım talebinde bulunuyor. Ayrıca ailelerine ve yakınlarına ulaşamayan yurttaşlar da bu etiket üzerinden yardım talebinde bulunuyor.

İşte o yardım çığlıklarından bazıları:

Aysel Yeral adlı vatandaş, enkaz altından fotoğrafını paylaşarak “Beni kurtarın” notuyla yardım istedi. Haluk Levent mesajında, “Sevgili Aysel! Şarjını muhafaza et” dedi.

#enkazltindayiz etiketiyle yapılan paylaşımların bazıları ise şu şekilde:

Teyzesine ulaşamayan bir yurttaş konum bilgisi paylaştı:

BABAANNEM GÖÇÜK ALTINDA

Bir başka yurttaş, "Babaannem göçük altında, Hatay Belen sarimazi, bölür apartmanı yıkılmış durumda, yardım bekliyoruz" ifadeleriyle yardım istedi.

Babaannem göçük altında Hatay belen sarimazi bölür apartmanı yıkılmış durumda yardım bekliyoruz #enkazaltindayiz @AFADBaskanlik @DepremDairesi — yourgirl (@benn__z) February 6, 2023

'GÖÇÜK ALTINDAYIZ'

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Cirit sokakta göçük altında kaldığını söyleyen bir yurttaş da bu etiket üzerinden yardım istedi.

Adıyaman/Besni/ Cirit sokak göçük altındayız yardım istiyoruz kimse gelmiyor.#enkazaltındayız #deprem — Barış Kayıkçı (@Bariskayikcii) February 6, 2023

'YARDIM EDİN'

Adıyaman'da Yavuz Selim Mahallesi Müftülük Caddesi'nde annesine ve kardeşine ulaşamadığını söyleyen bir başka yurttaş ise akrabalarının kendi imkanlarıyla kayıp kişilere ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Allah rızası için yardım edin Annem ve Kardeşim enkaz altında saatlerdir haber alamıyorum akrabalarım kendi başına bulmaya çalışıyor ben il dışındayım



Yavuz selim mahallesi müftülük caddesi no 27 ADIYAMAN MERKEZ #deprem #ADIYAMAN #afet — ???????????? (@aleynaaakaya) February 6, 2023

ÜNLÜ İSİMLERDE AİLELERİNE ULAŞAMIYOR

Tiyatro Sanatçısı Orhan Aydın, Twitter hesabından Hatay'da yaşayan kızına ve eski eşine ulaşamadığını duyurdu.

'ANNEMİZDEN HABER ALAMIYORUZ'

Ünlü oyuncu Başak Gümülcineloğlu, sosyal medyadan annesi için yardım çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yardım çığlığında bulunan Gümülcineloğlu, "Hatay Antakya Sümerler mahallesi, Belediye Kooperatifler evleri A3'te annemiz var. Haber alamıyoruz. Gören duysa kim varsa lütfen haber edin" ifadelerini kullandı.

Hatay Antakya Sümerler Mahallesi , Belediye Kooparatif evleri , A3 te annemiz var. Haber alamıyoruz. Gören duyan kim varsa lütfen haber edin. @DepremDairesi @AFADHatay @AFADBaskanlik — Başak Gümülcinelioğlu (@basakgumulcine) February 6, 2023

'ANNEM ORADAYDI!'

Oyuncu Çağrı Çıtanak, deprem nedeniyle Hatay'daki annesinin enkaz altında kaldığını söyleyerek yardım isteyerek, "Doğup büyüdüğüm apartman yıkıldı annem oradaydı!" dedi.