Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adana... 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada göçük altından yardım çığlığı!

Kahramanmaraş'ta saat 4.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından, enkaz altında kalan, ailelerinin ve yakınlarının enkaz altında olduğunu düşünen yurttaşlar sosyal medyada #enkazaltindayiz etiketiyle yardım talebinde bulunuyor. Sosyal medya hesabından kızının ve kızının annesinin enkaz altında olduğunu belirten tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, adres paylaşarak "İmdat" çığlığında bulundu!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 10:22
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre 6'nın üzerinde 3, 5'in üzerinde 14, 4'ün üzerinde 34 deprem meydana geldi. Depremden başta Kahramanmaraş olmak üzere Gaziantep, Adana, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Malatya ve Adıyaman da etkilendi. 

SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇIĞLIĞI 

Kazazedeler ve yurttaşlar ise Twitter üzerinden açtıkları #enkazaltindayiz etiketiyle yardım talebinde bulunmaya başladı.

Fotoğraf ve konum bilgisi paylaşan yurttaşlar yardım talebinde bulunuyor. Ayrıca ailelerine ve yakınlarına ulaşamayan yurttaşlar da bu etiket üzerinden yardım talebinde bulunuyor.

İşte o yardım çığlıklarından bazıları:

Aysel Yeral adlı vatandaş, enkaz altından fotoğrafını paylaşarak “Beni kurtarın” notuyla yardım istedi. Haluk Levent mesajında, “Sevgili Aysel! Şarjını muhafaza et” dedi.

#enkazltindayiz etiketiyle yapılan paylaşımların bazıları ise şu şekilde:

Teyzesine ulaşamayan bir yurttaş konum bilgisi paylaştı:

BABAANNEM GÖÇÜK ALTINDA 

Bir başka yurttaş, "Babaannem göçük altında, Hatay Belen sarimazi, bölür apartmanı yıkılmış durumda, yardım bekliyoruz" ifadeleriyle yardım istedi.

'GÖÇÜK ALTINDAYIZ'

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Cirit sokakta göçük altında kaldığını söyleyen bir yurttaş da bu etiket üzerinden yardım istedi. 

'YARDIM EDİN'

Adıyaman'da Yavuz Selim Mahallesi Müftülük Caddesi'nde annesine ve kardeşine ulaşamadığını söyleyen bir başka yurttaş ise akrabalarının kendi imkanlarıyla kayıp kişilere ulaşmaya çalıştığını söyledi.

ÜNLÜ İSİMLERDE AİLELERİNE ULAŞAMIYOR

Tiyatro Sanatçısı Orhan Aydın, Twitter hesabından Hatay'da yaşayan kızına ve eski eşine ulaşamadığını duyurdu.

'ANNEMİZDEN HABER ALAMIYORUZ'

Ünlü oyuncu Başak Gümülcineloğlu, sosyal medyadan annesi için yardım çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yardım çığlığında bulunan Gümülcineloğlu, "Hatay Antakya Sümerler mahallesi, Belediye Kooperatifler evleri A3'te annemiz var. Haber alamıyoruz. Gören duysa kim varsa lütfen haber edin" ifadelerini kullandı.

'ANNEM ORADAYDI!'

Oyuncu Çağrı Çıtanak, deprem nedeniyle Hatay'daki annesinin enkaz altında kaldığını söyleyerek yardım isteyerek, "Doğup büyüdüğüm apartman yıkıldı annem oradaydı!" dedi.


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