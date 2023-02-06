Kahramanmaraş merkezli büyük deprem! Doğu Karadeniz illeri de sarsıldı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 10:04

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 10:05

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem nedeniyle birçok ildeki binalarda yıkım meydana gelirken, depremin şiddeti Doğu Karadeniz'de de hissedildi. Bölgede Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illeri yaklaşık 1 dakika boyunca sallandı. Korku dolu anların yaşandığı deprem anında bazı vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki ve bazı evlerdeki avizelerin sallandığı görüldü.

ORDU VALİSİ: İLİMİZ GENELİNDE BİR OLUMSUZLUK YOK

Ordu Valisi Tuncay Sonel, depremin şiddetli yaşandığı illere gitmek üzere ekiplerin hazır bir şekilde beklediğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Vali Sonel, 'Ordu olarak hissettiğimiz depremde ilimiz genelinde an itibari ile bir olumsuzluk yok. Depremde zarar gören şehirlerimize intikal etmek üzere AFAD, 112, UMKE, Çevre ve Şehircilik ekiplerimiz hazır. Geçmiş olsun' ifadelerine yer verdi. Öte yandan deprem Samsun ve Çorum illerinde de hissedildi.