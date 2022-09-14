Ağlayan bebeği sakinleştirmenin yolu bulunmuş olabilir

14 Eylül 2022 Çarşamba, 13:59

Çoğu ebeveyn, bebekleri çok fazla ağladığında ve uyumayı reddettiğinde hüsrana uğramıştır. Şimdiyse bilim insanları, bebekleri sakinleştirmenin en iyi yolunun onları kucağınıza alıp beş dakika yürümek olduğunu aktarıyor. Kanıta dayalı bu sakinleştirme yöntemi, dün Current Biology bülteninde yayımlanan bir makalede sunuldu.

Populer Science Türkiye'de yar alan araştırmada, RIKEN (Japonya Fiziksel ve Kimyasal Araştırma Enstitüsü) Beyin Bilimleri Merkezinde çalışan makale eş yazarı Kumi Kuroda, “Pek çok ebeveyn bebeklerin gece ağlamasından muzdarip” diyor. “Bu durum özellikle tecrübesiz ebeveynler için o kadar büyük bir sorun ki, ebeveynlerde strese ve hatta küçük bir miktar vakada bebeğe kötü davranılmasına yol açabiliyor.”

Diğer memelilerde de benzer durum geçerli

Kuroda ve meslektaşları fareler, köpekler, kediler, maymunlar ve insanlar gibi anne yardımına muhtaç (olgunlaşmamış ve kendilerine bakamayan yavruları olan) pek çok memelide görülen ve doğuştan gelen bir tepki olan taşıma yanıtını inceliyormuş. Bu hayvanlar yavrularını yerden kaldırıp yürümeye başladıklarında, yavrunun vücudunun uysal hale geçmeye ve nabızlarının yavaşlamaya eğilim gösterdiğini gözlemlemişler.

Kuroda’nın araştırma takımı, taşıma yanıtının (taşınıldığı zaman gösterilen rahatlama tepkisi) bu etkilerini annenin bebeği hareketsiz şekilde tutması ya da sallama gibi diğer durumlarla karşılaştırmış. Bilim insanları ayrıca bu etkilerin, insan bebeklerin daha uzun süre taşınması durumunda devam edip etmediğini de incelemişler.

Araştırma sonucunda sadece kucakta tutmanın, ağlayan bebeği sakinleştirmek için yeterli olmayabileceği görülmüş. Sallamanın da yatıştırıcı etkileri olduğu ve muhtemelen bebeğin taşıma yanıtını faaliyetini geçirdiği gözlenmiş.

Etkiler, tutma ve yürüme hareketleri beş dakika boyunca devam ettiğinde ise daha belirgin olmuş. Anne bebeği taşırken yürüdüğünde, ağlayan bebekler sakinleşmiş ve nabızları 30 saniye içinde yavaşlamış. Çalışmadaki bütün ağlayan bebekler ağlamayı bırakmış ve neredeyse yarısı uyumuş.