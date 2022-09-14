Yürüme hızı, adım miktarı kadar önemli: 10 bin adım şart mı?

14 Eylül 2022 Çarşamba, 09:22

JAMA Internal Medicine ve JAMA Neurology bültenlerinde yayımlanan çalışmalarda, hareket takip cihazları takan 78.500 yetişkin izlenmiş. Bu kadar fazla insanın takip edilmesi, söz konusu çalışmaları adım miktarının sağlık bakımından doğurduğu sonuçlara göre nesnel biçimde takip edildiği en büyük araştırmalar haline getiriyor.

Populer Science Türkiye’de yayımlanan yazıda, Sidney Üniversitesi ve Güney Danimarka Üniversitesinde çalışan araştırmacılar, günde 10.000 adıma ulaşmanın demans, kalp hastalığı, kanser ve ölüm tehlikesinin azalmasıyla bağlantılı olduğunu keşfetmişler. Ancak daha hızlı tempoda yürümenin, atılan adım sayısının ötesine ulaşan faydalar sağladığı görülmüş.

Hızlı yürümek de hedeflenmeli

Sidney Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan ve makalenin eş baş yazarı olan araştırma görevlisi Dr. Matthew Ahmadi, “Bulguların verdiği en önemli mesaj, insanların günde 10.000 adımın yanısıra daha hızlı yürümeyi de hedefleyebilecek olmaları” diyor.

Güney Danimarka Üniversitesinde çalışan ve makalenin eş baş yazarı olan Yard. Prof. Borja del Pozo Cruz, “Çalışmamızın gösterdiğine göre bu kadar aktif olmayan kişiler, 3.800 adım bile atsalar demans tehlikesini yüzde 25 azaltabiliyorlar” diyor.

Güç yürüyüşü de denilen hızlı yürüme, 7 ila 9 km/saat hızda gerçekleştiriliyor.