Yürüme hızı, adım miktarı kadar önemli: 10 bin adım şart mı?
Günde 10.000 adımın, en uygun adım miktarı olduğu söyleniyor. Yeni bir araştırmaya göre yürüme hızınız, attığınız adım miktarı kadar önemli olabilir.
JAMA Internal Medicine ve JAMA Neurology bültenlerinde yayımlanan çalışmalarda, hareket takip cihazları takan 78.500 yetişkin izlenmiş. Bu kadar fazla insanın takip edilmesi, söz konusu çalışmaları adım miktarının sağlık bakımından doğurduğu sonuçlara göre nesnel biçimde takip edildiği en büyük araştırmalar haline getiriyor.
Populer Science Türkiye’de yayımlanan yazıda, Sidney Üniversitesi ve Güney Danimarka Üniversitesinde çalışan araştırmacılar, günde 10.000 adıma ulaşmanın demans, kalp hastalığı, kanser ve ölüm tehlikesinin azalmasıyla bağlantılı olduğunu keşfetmişler. Ancak daha hızlı tempoda yürümenin, atılan adım sayısının ötesine ulaşan faydalar sağladığı görülmüş.
Hızlı yürümek de hedeflenmeli
Sidney Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan ve makalenin eş baş yazarı olan araştırma görevlisi Dr. Matthew Ahmadi, “Bulguların verdiği en önemli mesaj, insanların günde 10.000 adımın yanısıra daha hızlı yürümeyi de hedefleyebilecek olmaları” diyor.
Güney Danimarka Üniversitesinde çalışan ve makalenin eş baş yazarı olan Yard. Prof. Borja del Pozo Cruz, “Çalışmamızın gösterdiğine göre bu kadar aktif olmayan kişiler, 3.800 adım bile atsalar demans tehlikesini yüzde 25 azaltabiliyorlar” diyor.
Güç yürüyüşü de denilen hızlı yürüme, 7 ila 9 km/saat hızda gerçekleştiriliyor.
İlgili Haberler
- Yağlı yiyecek yeme isteğinin sebebi bulunmuş olabilir
-
Video Haberler
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
- Gelinlik hayali gerçek oldu
- Önceliği direksiyonu kadın şoföre devretmek
- 'Kars'a 1 Milyon Turist' Hedefli Projede 50 Kadın Görev
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Rus şirket mühürleri kırdı
- MHP'de 'Thodex' istifası
- Yakın çevresine sordu: Sedat Peker neden sustu?
- İlyas Salman için istenen ceza belli oldu
- Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine tepki
- Elizabeth'in cenaze törenine 3 ülke davet edilmedi
- Sosyal konut projesinin ayrıntıları açıklandı
- AKP’li meclis üyesinden akıllara zarar iddia
- Yüzlerce pilot orduya geri dönmeye zorlandı
- Atilla Taş: 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim'