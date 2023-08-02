Ağustos ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı

Yayınlanma: 02.08.2023 - 12:43

Güncelleme: 02.08.2023 - 12:43

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, abonelik hizmeti 'Xbox Game Pass'e Ağustos ayında eklenecek olan oyunları açıkladı. Microsoft ayrıca Ağustos ayının ortasında bazı oyunları da abonelik hizmetinden kaldıracağını belirtti.

Bu ay Xbox Game Pass'e katılacak olan oyunlar şöyle:

A Short Hike (bulut, konsol ve PC) - 3 Ağustos'ta

Broforce Forever (bulut, konsol ve PC) - 8 Ağustos'ta

Limbo (bulut, konsol ve PC) - 9 Ağustos'ta

Airborne Kingdom (bulut, konsol ve PC) - 10 Ağustos'ta

Everspace 2 (bulut ve Xbox Series X|S) - 15 Ağustos'ta

Ayrıca, 15 Ağustos'ta Xbox Game Pass'ten ayrılacak olan oyunlar ise şöyle:

Death Stranding (PC)

Edge of Eternity (bulut, konsol ve PC)

Midnight Fight Express (bulut, konsol ve PC)

Total War: Warhammer III (PC)

Bu oyunlar, Xbox Game Pass kütüphanesinde belirli bir süre için sunulacak ve ardından hizmetten kaldırılacak. Kullanıcılar, bu süre zarfında oyunları oynayabilecekler.