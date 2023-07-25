Microsoft pizza kokulu Xbox oyun kumandasını tanıttı

Yayınlanma: 25.07.2023 - 14:03

Güncelleme: 25.07.2023 - 14:03

Microsoft şu sıralar Activision'ı satın alma haberleriyle gündeme gelse de yeni Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası filmi için kolları sıvadı ve aslında satışa çıkmayacak çekilişle verilecek bir Xbox oyun kumandası tanıttı. Bu cihaz içindeki sensörler sayesinde pizza kokusu yayıyor ve bu da onu farklı kılıyor.

ÇEKİLİŞLE VERİLECEK

Filmin pazarlamasında kullanılacak bu ürün resmi olarak satışa çıkmayacak. Kullanıcılar, Twitter üzerinden Xbox Game Pass hesabı takip edecek ve buradaki gönderiyi paylaşacak. 13 Ağustos'a kadar sürmesi beklenen bu çekilişin tek sınırı 18 yaş üstüne açık olması.

Kısa bir süre önce de gündemin pembe konusu haline gelen Barbie filmi için özel bir Xbox serisi tanıtmıştı.