Ahbap kripto para ile bağış alacak!

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 14:27

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 14:27

Haluk Levent tarafından kurulan sivil toplum kuruluşu Ahbap, deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından bağış alan Ahbap, artık kripto para ile de bağış alacak.

Haluk Levent Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Ahbap derneğinin üzerine yasal yönetmelikten dolayı hesap açılmadığını, bu yüzden de kendi üzerine hesap açacağını belirtti.

MASAK ile görüşen Levent yaptığı ikinci açıklamada bir hesap açıldığını ve bu hesabın 1 hafta sonra kapanacağını söyledi. Ayrıca hesapta toplanan paraların hepsinin insanlar tarafından görülebileceğini de ekledi. Levent’in açtığı hesaba sadece stabil coin göndererek bağış yapabiliyorsunuz. Diğer coinleri gönderemiyorsunuz.

Haluk Levent'in paylaştığı kripto cüzdan adresleri neler?

Haluk Levent tarafından yayınlanan kripto para adresleri şöyle:

ERC20 Ağı Transferleri:

0xe1935271D1993434A1a59fE08f24891Dc5F398Cd

BEP20 Ağı Transferleri:

0xB67705398fEd380a1CE02e77095fed64f8aCe463

Avalanche Ağı Transferleri:

0x868D27c361682462536DfE361f2e20B3A6f4dDD8