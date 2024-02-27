Akıllı gözlük sayısı artıyor; Oppo Air Glass 3 XR'ı tanıttı

Oppo, MWC 2024 kapsamında yeni akıllı gözlüğünü tanıttı. Air Glass 3 XR olarak adlandırılan gözlük, yapay zeka deneyimini gözlüğe taşıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 12:39
Akıllı gözlük sayısı artıyor; Oppo Air Glass 3 XR'ı tanıttı
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Mobil Dünya Kongresi 2024 yılı için açılışı 26 Şubat'ta yaptı. Pek çok teknoloji şirketinin ürünlerini ve yeniliklerini sergilediği kongrede Oppo, akıllı gözlüğü Air Glass 3'ü tanıttı. Gözlük, AndesGPT adı verilen dil yapay zekasına erişiyor. Şirket bu sayede telefonda basılması gereken tuşlara basmaktan tutun da farklı pek çok işlevi bu gözlük ile kullanıcılara sunmak istiyor.

OPPO AKILLI GÖZLÜK MODELİNİ TANITTI

Akıllı gözlük, dışarıdan optik bir gözlük gibi duruyor ve yan köşelerde 'Oppo' logosuna sahip ve gözlük saplarında Air Glass modelinin ismi yazıyor. 

Cihaz, 50 gram ağırlığında ve oldukça hafif olduğu aktarılıyor. Bunun yanı sıra 1000 nitin üzerinde bir parlaklık sunabilen camlarına ek olarak 1,70 kırılma endeksi bulunuyor. Tam renkli bir ekran sunan gözlüğün öne çıkan en önemli özelliği yapay zeka ile müzik, sesli arama ve bilgi ekranı ile görüntü taramayı sağlamak gibi avantajları sunacak olması. 


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