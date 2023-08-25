Akıllı gözlükle Instagram ve Facebook canlı yayınları yapılabilecek

Meta, farklı giyilebilir cihazlar geliştiriyor ve bunlardan biri de akıllı gözlük tarafında olmuştu. Ray-Ban ile yapılan iş birliği sonucu yeni gözlük yolda olabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2023 - 11:37
Akıllı gözlükle Instagram ve Facebook canlı yayınları yapılabilecek
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Meta, akıllı giyilebilir cihazlar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Akıllı gözlük için geçmiş yıllarda Ray-Ban ile iş birliği yapan Meta, yeni akıllı gözlük modeli üzerinde çalışıyor olabilir. Hatta iddialara göre Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden canlı yayın bile yapmak mümkün olacak.

AKILLI GÖZLÜK İLE CANLI YAYIN YAPMAK

The Verge'ün teknoloji muhabiri Janko Roettgers'ın gördüğünü söylediği belgelere dayandırdığı haberinde, geliştirildiği aktarılan Ray-Ban Stories, yeni sensörler ile donatılacak. Kamera sisteminden tasarımına geliştirileceği aktarılan cihazın aynı zamanda canlı yayın yapma özelliği olacak. 

Burada aynı zamanda yorumları gözlüğü takan kişiye ulaştıran hoparlörün yanında akılı bir sistem de yer alacak. Ancak cihazın geliştirilip, geliştirilmediği ya da bu özelliği sunup, sunmayacağı henüz kesinleşmedi.


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