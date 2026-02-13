Akıllı gözlüklerin yükselişi; Meta 2025'te ne kadar ürün sattığını açıkladı

Meta, akıllı cihazlara yönelik yaptığı çalışmaların meyvesini toplamaya başladı. Şirketin Ray-Ban ile ortaklaşa çalışarak çıkarttığı ilk akıllı gözlüğü 2021 yılında karşımıza çıkmıştı. Hiçbir zaman popülerleşemeyen akıllı gözlükler yıllar içinde biraz daha fazla kişiye ulaşmaya başladı. Yeni yapılan açıklamada ise Meta'nın akıllı gözlükleri 2025 yılında 7 milyon adedin üzerinde satıldı.

Yapılan açıklama Ray-Ban'in çatı şirketi EssilorLuxottica tarafından geldi.

2025 yılındaki bu satış adedi 2023 ve 2024 yıllarına göre üç kat daha fazla.

Akıllı gözlükler son yıllarda kayıt alındıktan sonra direkt paylaşma gibi özelliklerinden kaynaklı daha sık tercih ediliyor. Kamerayla çekim yapılamayan durumlarda gözlük sayesinde çekim yapmak ve anında telefona aktarmak mümkün oluyor.

Öte yandan New York Times'ın ortaya attığı bir iddiaya göre Meta, akıllı gözlüklerine yüz tanıma sistemi eklemeyi düşünüyor.