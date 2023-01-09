Akıllı kontakt lenslerin geleceği kararmaya başladı!

Yayınlanma: 09.01.2023 - 13:00

Güncelleme: 09.01.2023 - 13:00

Sağlık teknolojileri hızla ilerlerken optik tarafında aynı şeyi söylemek güç. Özellikle kontakt lenslerin akıllanması konusunda yapılan çalışmalar halen ilk aşamalarda seyrediyor. Akıllı kontakt lens konusunda çalışmalarını yapan Mojo Vision, yeniden bir yapılanmaya girdiklerini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre odak, akıllı kontakt lenslerde kullanılması için geliştirilen microLED teknolojisine doğru kayacak.

AKILLI LENS BEKLENTİLERİ BAŞKA ŞİRKETLERE KALDI

Akıllı lens geliştirmenin sürdürülebilir pazar alanı yaratmadığını duyuran şirket, söz konusu teknoloji için çalışmalarını durdurdu.

Peki, Mojo Vision tarafından geliştirilen akıllı lensin ilk prototip çalışmaları nasıldı?

Şirketin CEO'su Drew Perkins, akıllı lensi deneyen ilk kişi olmuşu ve tamamen test amaçlı lensi kullanmıştı. Sunduğu deneyimi olumlu ve geliştirilebilirliğe açık olarak bulan Perkins, gelecek vadaden bir ürün üzerinde çalıştıklarını aktarmıştı ancak lenslerin geleceği pek de 'parlak' olmadı.

Akıllı kontakt lenslerin bünyesinde aktarıldığı kadarıyla 14 bin ppi'lık microLED ekran bulunuyordu. Normal görüşü bozmayan ancak navigasyon, bildirim vb görüntüleri yüksek çözünürlükte görmeyi sağlayan bu lens, bir günlük kullanım sunacak şekilde 'mikro pil' taşıyordu.

Bu alanda Mojo Vision dışında, Samsung, Sony, Google ve Sensimed AG gibi şirketler rekabet ediyor.