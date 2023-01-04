Yeni bilimsel çalışma: Köpeklerin kuyruğu ne işe yarar?

04 Ocak 2023 Çarşamba, 13:49

Yeni bilimsel araştırma köpeklerin kuyruklarının aslında ne işe yaradığını ortaya çıkardı. Önceki çalışmalar, kuyrukların çeşitli hayvanların hareketlerini kontrol etmelerinde hayati bir rol oynadığını göstermişti. Örneğin kertenkelelerde vücut yönetimini etkiliyor ve son araştırmalara göre sincaplarda vücudu döndürürken dengede durmaya yardımcı oluyor.

Mesela çitalarda, çevik hareketler sırasında kuyruk hareketinin kritik öneme sahip olduğu ve kuyruklarının av kovalarken hareketsiz kalarak bazen neredeyse 180 derecelik hızlı dönüşlere olanak sağladığı görüldü.

DİRENCİ YÜZDE 35 ARTIRIYOR

Independent Türkçe'nin haberine göre daha önceki araştırmalar, memelilerde kuyrukların genel olarak düşerken veya diğer aktiviteler sırasında vücudun dönmesine karşı direnci yüzde 35'e kadar artırıcı etkileri olabileceğini ortaya koymuştu.

Bununla birlikte, henüz hakem değerlendirmesinden geçmeyen ama cumartesi günü ön baskı sitesi bioRxiv'de yayımlanan yeni çalışma, köpeklerde zıplama ve koşma sırasında kuyruk hareketinin "neredeyse hiç etkisinin olmadığını" ortaya koydu.

Buna karşılık aralarında Almanya'daki Max Planck Akıllı Sistemler Enstitüsü'nden isimlerin de olduğu araştırmacılar, köpeklerde kuyruk kullanımının iletişim ve haşere kontrolü gibi daha belirli amaçlar için evrimleşmiş olabileceğini söylüyor.

Çalışmada bilim insanları, köpekler gövdelerini büktüklerinde ve zıpladıkları sırada bacaklarını ve kuyruklarını hareket ettirdiklerinde neler olduğunu değerlendirmek için matematiksel bir model oluşturdu.

Modeldeki köpekler baş, boyun, üst gövde, alt gövde, üst uzuv, alt uzuv, her uzva bağlı pati ve kuyruktan oluşan 17 bölümde incelendi.

Bulgular, kuyrukların köpeklerin havaya sıçradıklarında gösterdikleri gidişat üzerinde neredeyse hiçbir etkisi olmadığını gösteriyor.

Bilim insanları çalışmada, "İnanılmaz derecede düşük açısal momentum göz önüne alındığında, kuyruğun bir dizi köpekgillerden memeli türünde kütle merkezini etkilediği bu noktada, köpek kuyruğunun öncelikle inanılmaz derecede küçük bir oranda büyüyen uzunlukla iletişim için uyarlandığına inanıyoruz" diye yazdı.

Araştırmacılar, köpeklerin kuyruklarını farklı davranışsal iletişimler için kullanıyor olabileceklerini söylüyor ve çalışma, kuyruk sallamaya sosyal bir dostluk işareti olarak daha olumlu tepki verdiklerini gösteriyor.

Bilim insanları, "Bir başka açıklama da kuyrukların sinekleri ya da diğer hayvanları uzaklaştırmak için haşere kontrolünde kullanılması olabilir" diye yazıyor.

Çalışmanın bazı sınırlamalarına değinen bilim insanları, nadir ve nesli tükenmekte olan bazı köpek türleri için morfolojik verilerin yaygın olarak bulunmadığını söylüyor.

Daha küçük köpek türlerinde kuyruk hareketleri üzerine yapılacak başka çalışmalar yeni bulguları doğrulayabilir.