Aktif sualtı volkanında mantı şeklinde 1 milyon yumurta var

Yayınlanma: 20.07.2023 - 12:55

Güncelleme: 20.07.2023 - 12:55

Son keşif gezisinden önce ekip, yanardağın sönmüş durumda olduğunu ve etrafındaki suların da soğuduğunu düşünüyordu.

Ancak bölgeye gittiklerinde deniz tabanından 1100 metre kadar yükselen, ılık su fışkırtan ve derin deniz mercanlarıyla kaplı bir volkanla karşı karşıya kaldılar.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre volkandan fışkıran, mineral açısından zengin ve sıcak sıvı, çevredeki suları da sıcak tutuyordu. Böylelikle bazı deniz canlılarının derin sularda hayatta kalması için ideal koşullar sağlıyordu.

Araştırmacılar, bir Pasifik beyaz paten balığının bu volkanın üzerindeki yosunlara girip çıktığını ve yüzeyin yaklaşık 1,5 kilometre altında, zirveye yumurta bıraktığını görünce daha da şaşırdı.

YUMURTA KILIFLARININ ÜZERİNDE BOYNUZ BENZERİ ÇIKINTILAR VAR

Latince adı Bathyraja spinosissima olan bu canlılar, koyu yeşil ve çizgili yumurtalar bırakıyor. Yumurta kılıflarının üzerinde boynuz benzeri çıkıntılar oluyor.

Kanada Balıkçılık ve Okyanuslar Kurumu'ndan derin deniz biyoloğu ve keşif gezisinin lideri Cherisse Du Preez, "Burası gerçekten özel bir yerin üzerinde yine çok özel bir yer" dedi:

Bu canlının yumurtlama alanına dair önceki tek bulgu Galapagos'ta elde edilmişti. Orada sanırım 10 ila 20 yumurta tespit edilmişti.

Du Preez bu dağın zirvesindeki yumurtlama alanının Galapagos'takinden kat kat büyük olduğunu ekledi:

Yumurtalarla kaplı deniz dağının zirvesinde 100 bin veya belki de 1 milyon yumurta olduğunu olduğunu tahmin ediyorum.

Bilim insanı bu yumurtaların çapının da yarım metre olduğunu tahmin ediyor.

Bathyraja spinosissima bireylerinin boyları yetişkinlik dönemlerinde 2 metreye kadar çıkabiliyor. Bunlar köpekbalıkları ve vatozlarla akraba olduğu bilinen, şimdiye dek çok fazla incelenememiş deniz canlıları.

Ayrıca Kuzey ve Orta Amerika'nın batı kıyılarında 800 ila 2 bin 900 metre derinlikte yaşadıkları tahmin ediliyor.

"Yavruların gelişmesi 4 yıl alıyor" diyen Du Preez, "Ilık su muhtemelen yumurta dönemini hızlandırarak daha sağlıklı yavruların dünyaya gelmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı:

Deniz dağının sığ zirvesi neredeyse bir mercan bahçesi. Yavruların derinlere inmeden önce büyümeleri için güvenli bir yuva görevi görüyor.