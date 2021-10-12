Aktör William Shatner'in uzay yolculuğu rüzgar nedeniyle 13 Ekim'e ertelendi
ABD'li milyarder iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard uzay aracının, "Star Trek" filminde Kaptan Kirk’ü canlandıran ünlü aktör William Shatner ile yapacağı uzay yolculuğu hava koşulları nedeniyle 13 Ekim'e ertelendi.
Blue Origin'den yapılan açıklamada, 12 Ekim'de havanın rüzgarlı olmasının beklendiği, bu nedenle New Shepard'ın uzaya fırlatılma tarihinin 13 Ekim'e alındığı belirtildi.
90 yaşındaki ABD'li ünlü oyuncu, şimdiye kadar uzaya çıkan en yaşlı kişi olacak.
Jeff Bezos da şirketi Blue Origin'in geliştirdiği uzay aracıyla 20 Temmuz'da 106 kilometre yüksekliğe çıkarak uzay seyahatini gerçekleştirmişti.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- 7 milyon gurbetçi endişe içinde
- İşte Erdoğan'ın yerine geçebilecek isim
- DSÖ'den Sinovac açıklaması
- Erdoğan kimin cumhurbaşkanı?
- Öğrenci servisi devrildi
- Gaziantep’e havan saldırısı
- Kavcıoğlu konuştu, dolar fırladı!
- Dev Güneş fırtınası bugün Dünya'yı vuracak!
- Tarihi rekor: Dolar 9 lira!
- Ahmet Mümtaz Taylan'dan gönderme