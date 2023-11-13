Alet çantasını uzayda düşürdüler: Dürbünle görebilirsiniz

Yayınlanma: 13.11.2023 - 13:13

Güncelleme: 13.11.2023 - 13:13

1 Kasım'da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar uzay yürüyüşü sırasında alet çantasını kaybettiler. Alet çantası Dünya'nın yörüngesinde dönmeye başladı. En son alet çantası Japon astronot Satoshi Furukawa tarafından Fuji Dağı'nın üzerinde görüldü. Açıklanan bilgilere göre alet çantası dünyadan dürbünle bakıldığında artık görülebiliyor.

Alet çantası artık uzay çöpü olarak adlandırılıyor ve 58229/1998-067WC numarası ile katologlandı. Space.com'a göre uzayda kaybolan ilk alet çantası bu değil. Kasım 2008'de de Endeavor astronotu Heidemarie Stefanyshyn-Piper sızan bir yağ tabancısından kaynaklanan pisliği temizlerken sırt çantası büyüklüğündeki alet çantasını kaybetmişti.

Değeri 100.000 dolar olan bu alet çantası, Dünya'ya düşüp parçalandıktan sonra ateşli sonuyla karşılaşana kadar aylarca gezegenin etrafında dolaştı. Uzmanlar, 1 Kasım'da kaybolan alet çantasının da giderek daha kirli hale gelen üst atmosferde savrulurken aynı kaderi paylaşacağına inanıyor.

Avrupa Uzay Ajansı Eylül ayı itibariyle Dünya yörüngesinde 11 ton uzay nesnesi olduğunu tahmin ediyor.