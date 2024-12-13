Altın kaplama değeri 10 milyon TL'nin üzerinde; iPhone 16 Pro Max

Yayınlanma: 13.12.2024 - 20:49

Güncelleme: 13.12.2024 - 20:49

Altın, pırlanta veya zümrüt gibi değerli taşlarla bezelenmiş tasarımlarıyla karşımıza çıkan Caviar, bu sefer de tamamıyla altın kaplama olan ve toplam değeri 10,5 milyon TL'nin üzerine çıkan iPhone 16 Pro Max modelini satışa sundu. Sadece 3 adet üretilmesi planlanan bu iPhone'a parası yetse dahi isteyen herkesin sahip olamayacak.

ALTIN KAPLAMA MİLYONLAR DEĞERİNDE iPHONE 16 PRO MAX

18 ayar altın kaplama kullanılan telefonda abartılı kabartmalar bulunuyor. Tasarımı oldukça ilginç görünün telefonun kasasında elmas, safir ve yakut gibi 402 değerli taş bulunuyor.

Bu kadar altın ve değerli taşın ilhamı ise Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'dan geliyor. Caviar bu ilhamı, Sultan Süleyman'ın yanı sıra Roma İmparatoru Şarlman'ın ve Rus Çarı Korkunç İvan'ın kullandığı taçlardan almış. Öyle ki telefonun orta kısmında yer alan taç kabartmalı yapıda ve dışarıya doğru bir çıkıntı yapıyor.

Standart iPhone 16 Pro Max'in özelliklerine sahip olan telefonun 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 301 bin 70 dolar yani yaklaşık 10,5 milyon TL. 512 GB versiyon 10 milyon 514 bin 701 TL'ye denk geliyor. 1 GB versiyon ise 10 milyon 527 bin 269 TL.