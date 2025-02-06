Amazon daha akıllı bir Alexa tanıtmaya hazırlanıyor

Yayınlanma: 06.02.2025 - 19:42

Güncelleme: 06.02.2025 - 19:42

Amazon'un Alexa'sı özellikle Amerika'da oldukça fazla tercih ediliyor. Yapay zekanın gelişme ve öğrenme hızına yetişmek isteyen Amazon, Alexa'yı güncelleyecek. Hatta Reuters'a göre Amazon, yeni daha akıllı ve gelişmiş Alexa'yı 26 Şubat'ta düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtmayı planlıyor.

AMAZON ALEXA DAHA AKILLI OLACAK

Akıllı asistan Alexa, 2014 yılında piyasaya sürülmüştü. Piyasaya sürüldüğünden bu yana onlarca güncelleme alan asistan, tanıtıldığı günden bu yana en büyük güncellemesini bu ay sonunda alacak deniyor.

Üretken yapay zekanın eklenecek olmasıyla daha doğal ve statik olmayan konuşmalar yapabilecek olan Alexa, birden fazla istekle karşılaştığında bunları da yerine getirebilecek.

Kullanıcı tercihlerini öğrenecek olan Alexa, bu sayede çok daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacak. İlk etapta sınırlı sayıda kişiye ücretsiz sunulacak güncellenecek olan Alexa'nın bu yeteneklerine elbette tamamen ücretsiz ulaşılmayacak. Söylenene göre en fazla 10 dolar ödeme yapılması gerekecek. Standart Alexa ücretsiz olmaya devam edecek.