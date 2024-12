Amazon Türkiye'de uydu parçaları üretecek: Sebep ucuz maliyet!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 17:56

ABD’li teknoloji ve e-ticaret devi Amazon, 1.500 uydu parçasını Türkiye'de üretecek. Üretim, Tezmaksan ile kurulan ortaklıkla Sivas, Yozgat, Tokat ve Kayseri'de yapılacak ve ilk teslimatlar 2025'in başında gerçekleştirilecek.

ÜRETİM DETAYLARI VE TESLİMAT ZAMANI

Türkiye gazetesinin haberine göre Amazon, küresel internet kapsama alanı sağlama amacıyla uydu fırlatmayı planlıyor. Üretim, Türkiye'deki çeşitli lokasyonlarda yapılacak ve ilk teslimatlar 2025 yılı başında bekleniyor. Tezmaksan, üretim talebini karşılamak için Sivas'ta ikinci bir fabrika kurmayı planlıyor.

TERCİH SEBEBİ MALİYET VERİMLİLİĞİ VE UZMANLIK

Tezmaksan CEO'su Hakan Aydoğdu, Amazon'un Türkiye'yi seçmesinin nedenlerini açıkladı. Aydoğdu "Amazon, stratosferin hemen altına 1.300 kompakt uydu fırlatacak. Dünyanın her yerine internet verecek. Uydu üretimi için Avrupa’dan Çin’e kadar bütün bölgeye baktılar. Çin’den tedarik sorunları yaşanıyor. Avrupa’da nüfus yaşlanıyor ve yeni nesil çalışmak istemiyor. Boeing’te 2035 yılına kadar siparişler dolu. Trump, göreve geldiğinde Meksika ve Kanada’ya vergiler uygulayacağını söyledi. Meksika şu an bize göre yüzde 30 daha pahalı üretim yapıyor. Türkiye’de ise mühendislik çok ucuz. Tezmaksan’ın robot sistemlerindeki know how’ı ve ucuz mühendislik Amazon’un Türkiye’yi tercihinde etkili oldu. Zaten robot ve otomasyon sistemleri bizim en başarılı olduğumuz alan” dedi.

SİVAS UZAY VE HAVACILIK MERKEZİ OLACAK

Tezmaksan CEO’su Aydoğdu, Sivas'ı uzay ve havacılık endüstrileri için bölgesel bir merkez haline getirmeyi planladıklarını vurguladı. Amazon ile yapılan anlaşma ile Türkiye'nin uzay endüstrisi konusunda küresel bir rol oynaması hedefleniyor.