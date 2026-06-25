Amazon, Hindistan'da 13 milyar dolar yatırım yapacak

Yapılan açıklamaya göre, Hindistan'a yapay zeka ve bulut altyapısını geliştirmek için 2030 yılına kadar 13 milyar dolar ek yatırım yapılacak.

2025'te Hindistan'daki iş kollarına yönelik 35 milyar dolar yatırım sözü veren Amazon, böylece 2030'a kadar toplam yatırım taahhüdünün 48 milyar dolara ulaşacağını açıkladı.

13 milyar dolar ek yatırımla, Hindistan'ın Mumbai ve Haydarabad kentlerindeki AWS (Amazon Web Services) veri merkezi kapasitesi artırılacak.

Amazon CEO'su Jassy ile Başbakan Modi görüştü

Bu arada, Amazon'un Üst Yöneticisi (CEO) Andy Jassy, Yeni Delhi'de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Jassy, şirketin 10 yılı aşkın süredir farklı iş kolları aracılığıyla müşterilere, satıcılara, geliştiricilere, girişimcilere ve kurumsal şirketlere hizmet verdiğini hatırlatarak, özellikle e-ticaret, yapay zeka ve bulut iş kollarında güçlü büyüme kaydettiklerini söyledi.

Hindistan'da Amazon'u büyütürken önceliklerinin yapay zekaya erişimi yaygınlaştırmak, küçük işletmeleri dijitalleştirmek, istihdam yaratmak ve ihracatı teşvik etmek olduğunu vurgulayan Jassy, bunun bu ülkenin öncelikleriyle uyumlu olduğuna dikkati çekti.

Jassy, şirketin Hindistan'daki tüm iş kollarına yönelik güçlü talebi karşılamak ve Hindistan'ın önceliklerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak için 5 yılda 48 milyar dolardan fazla yatırım yapacaklarını ifade etti.