Amazon One, avuç içi ödeme sistemine kaydolmayı kolaylaştırıyor

Amazon One kullanıcıları yeni uygulamayla telefonlarından avuçlarının fotoğrafını çekerek sisteme kaydolabiliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 12:42
Amazon One, avuç içi ödeme sistemine kaydolmayı kolaylaştırıyor
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Farklı teknolojilik gelişmeleri sistemlerine uygulayan Amazon, yeni uygulamasıyla kullanıcıların Amazon One'a fiziksel olarak olarak kaydolmak yerine telefonlarına indirmesinin ardından avuçlarının fotoğrafını çekerek sisteme kaydolabilmelerini sağlayacak.

AMAZON ONE NELER SAĞLIYOR?

Kullanıcılar evden, işten veya hareket halindeyken, App Store veya Google Play Store'da bulunan Amazon One uygulaması aracılığıyla Amazon One'a kaydolabiliyorlar. Uygulama sayesinde, ilk kez kullananların ödeme sırasında kaydolmak için artık ek süreye ihtiyaçları olmayacak.

Kullanıcılar, çevrimiçi profil oluşturup ödeme yöntemi ekledikten sonra avuç içleri sisteme ekleniyor ve yüzlerce mağaza, fitness merkezi, havaalanı, stadyum ve diğer yerlerde ödeme, giriş, yaş doğrulama ve sadakat ödülleri için kullanılabiliyor.

Öte yandan yeni sistemde çekilen tüm avuç içi fotoğrafları şifreleniyor. AWS bulutta güvenli bir Amazon One domainine gönderildiği belirtiliyor. Bir diğer yandan fotoğraflar telefona kaydedilemiyor veya indirilemiyor.

Amazon'un yaptığı açıklamay göre Amazon One’ın 8 milyondan fazla kez kullanıldı. Söylenene göre hizmeti kullanan kişilerin yüzde 80'i hizmeti tekrar kullanmayı tercih ediyor.


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