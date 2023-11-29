Amazon yeni yapay zekasını tanıttı: Amazon Q

Yayınlanma: 29.11.2023 - 15:24

Güncelleme: 29.11.2023 - 15:24

Amazon, yeni geliştirdiği yapay zeka asistanı "Amazon Q"yu duyurdu. Şirket, yeni geliştirdiği yapay zekanın OpenAI'nin ChatGPT, Google'ın Bard, ve Microsoft'un Copilot gibi diğer kurumsal sohbet robotlarıyla rekabet edeceğini belirtti.

Amazon Q, özellikle iş yerlerinde günlük görevlerde çalışanlara yardımcı olmayı hedefliyor. Yapay zeka şirketlerdeki strateji belgelerini özetleme, şirket içi destek biletlerini doldurma ve şirket politikalarıyla ilgili sorulara yanıt verme gibi yeteneklere sahip.

Amazon Web Services'in CEO'su Adam Selipsky, yaptığı bir röportajda, Amazon Q'nun milyonlarca insanın iş hayatında bir iş arkadaşı olma potansiyeline sahip olduğuna inandıklarını ifade etti. Amazon Q açıklamalara göre şirketlerin yapay zekaları tercih etmemelerindeki en büyük nedenlerden biri olan gizlilik ve güvenlik konusuna özel olarak odaklanıyor. Şirketlerin verilerinin gizli tutulacağı tanıtımda özellikle vurgulandı.

Amazon Q aylık abonelik sistemi ile 20 dolardan kullanıcılara sunulacak. Amazon etkinlikte son olarak da yapay zeka çipi geliştirmek için bir proje başlattığını açıkladı.