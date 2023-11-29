Yapay zekanın tehdit ettiği şey işler değil, maaşlar!
Yapay zekanın bazı işleri risk altına soktuğu söylense raporlara göre aslında iş kollarını değil, alınan maaşları tehdit ediyor.
Avrupa Merkez Bankası(ECB) tarafından yayınlanan yapay zeka hakkındaki araştırmaya göre yapay zekanın bu kadar fazla alana giriş yapması işlerin kaybedilmesinden öte, ücretlerin düşmesine neden olabilir. Bunun yanı sıra daha önce yayınlanan araştırmaların aksine yapay zeka özellikle genç ve yüksek vasıflı kişilerin önüne yeni iş alanları açıyor.
YAPAY ZEKA İŞLERİN KAYBEDİLMESİNDEN ZİYADE MAAŞLARIN DÜŞMESİNE NEDEN OLACAK
Yapay zeka yatırımları arttıkça bu alanlarda çalışacak kalifiye çalışan ihtiyacı artıyor. Yayınlanan araştırmada 16 Avrupa ülkesi referans alındı. Yapay zekayla içli dışlı olan sektörlerin istihdam payının artmasından düşük ve orta vasıflı iş kollarının büyük ölçüde etkilenmediğine ulaşıldı.
Bunun yanı sıra en büyük etkilenişin yüksek vasıflı işlerde olması dikkat çekti.
Araştırmanın devamında ise yapay zekanın kazançları olumsuz etkilebileceği eklendi. Şu anda nötr bir noktada ise olumsuz etkilendiği ancak ilerleyen dönemde özellikle maaşlar tarafında'olumsuz etkisinin' artabileceği vurgulandı.
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