Amerikalılar Ay'a dönüşü ve Mars yolculuğunu destekliyor

Yeni bir ankete göre Amerikalılar, ABD'nin Ay'a geri dönmesini ve Mars'a gitmesini istiyor.

YouGov/CBS News anketine göre, katılımcıların yüzde 67'si ABD'nin daha fazla keşif için Ay'a astronot göndermesini istiyor. Biraz daha azı (yüzde 65) ABD'nin Mars'a kaşifler gönderdiğini görmeyi arzuluyor.

30 yaş ve üzeri katılımcıların tamamı evrenin keşfini onaylamakta oldukça tutarlıydı. 30 ila 44 yaşındaki katılımcıların yüzde 68'i bunu onaylarken, 45 yaş ve üzeri katılımcıların yüzde 65'i daha fazla uzay araştırmasına olumlu bakıyor.

18 ila 29 yaşındaki genç yetişkinlerin yüzde 71'i ise daha fazla keşif yapılmasından yana.

Independent Türkçe'de aktarılan uzay araştırmalarına yönelik genel onay geçmişe de uzanıyor. 1969'da Ay'a yapılan inişin bu çabaya değip değmediği sorulduğunda, katılımcıların yüzde 77'si değdiğini söylerken, sadece yüzde 23'ü bu yolculuğa değmediğini ifade etti.

Uzay keşfine verilen genel destek muhtemelen ankette değerlendirilen diğer unsurlarla da bağlantılı: Amerikalıların önemli bir kısmı yıldızlara yapılan başarılı yolculukların milli gururlarını artırdığına inanıyor.

Ankete katılanların yüzde 44'ü uzay araştırmalarının ABD'nin milli gururuna biraz katkıda bulunduğuna inanırken, yüzde 29'u milli gurura "çok şey" kattığını, yüzde 27'si ise pek bir şey katmadığını söyledi.

Uzay araştırmalarının milli gurura katkıda bulunduğuna inanan aynı oranda kişi (yüzde 44) aynı zamanda bilimsel ilerlemelere de bir miktar katkıda bulunduğunu düşünüyor.

Yüzde 33'lük daha küçük bir kesim, uzay araştırmalarının bilimsel ilerlemeye "çok" katkı sağladığını düşünürken, yüzde 23'ü bilimsel keşiflere çok az katkı sağladığını ya da hiç katkı sağlamadığı görüşünde.